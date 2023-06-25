乌防长：乌克兰的主要反攻还尚未到来

乌克兰/俄罗斯/国际

6月25日，乌克兰国防部长列兹尼科夫（Oleksii Reznikov）在接受美国福克斯新闻频道采访时说，经过三周的战斗后，乌克兰正在进行的反攻仍处于“某种准备行动”。

广告 继续浏览后续

随着乌克兰的反攻进入第三周，列兹尼科夫在采访中将乌军目前的调动描述为“某种准备行动”，并承认俄军已经建立了“非常强大的防线”。

当福克斯新闻频道记者问他这是否就是主要的反攻，对乌军来说是“闪电战”时，列兹尼科夫回答说：“不、不、不”。

不过，列兹尼科夫补充说，一旦乌军的反攻全面启动，就会取得成功，“离胜利更近一步”。他承认早期对反攻的期望被“高估了”，强调乌方在将其勇敢和积极的战斗人员置于危险境地时非常谨慎。

列兹尼科夫说：“我们努力挽救他们的生命”。他则将俄罗斯使用其部队的方法描述为“绞肉机”。

这场反击战有望采用西方提供的装甲武器，如美国的布雷德利步兵战车和德国的豹式主战坦克。列兹尼科夫评价说，“它们的机动性非常复杂，士兵们喜欢它们”。

当被问道这些西方援助的装备到达乌克兰的速度是否足够快时，列兹尼科夫回答说：“我从2022年2月开始要求提供这些东西。”

在向乌克兰发动常规战争的同时，俄罗斯总统普京一直在进行核讹诈。例如，将俄国的战术核武器部署到邻国白俄罗斯。记者问乌克兰防长这是否属实。“我认为，对我个人来说，这听起来像是虚张声势，”列兹尼科夫回答说，“我认为文明世界有反对的论据来说服他（普京）。”

就乌克兰加入北约的前景，列兹尼科夫指出：“我确信我们将成为一个正式的成员，但这需要时间” 。他补充说，北约国家让乌克兰成为成员国“符合他们的利益”，因为乌克兰知道如何“击败和威慑俄罗斯的武装力量”。

列兹尼科夫还坚定地表示，在恢复乌克兰的国际公认边界之前，不会与俄罗斯会谈，这是他的“红线”。

列兹尼科夫说：“当他们离开我们的土地时，我们将准备讨论战后（与俄罗斯）的共存。”

列兹尼科夫表示，他并不担心美国国内对军事援助乌克兰的支持会减弱，特别是在共和党人中。“我喜欢美国的‘发明……两党’，”他说。

列兹尼科夫指出，“对我来说，这听起来非常熟悉。我绝对相信我们会得到同样程度的支持。”

就乌克兰是否会获胜的提问，列兹尼科夫表示：“我的直觉是我们将赢得这场战争，因为我们是为我们的国家而战”。记者问他这需要多长时间：几个月？几年？

列兹尼科夫说：“今年将成为博弈改变者”，表示至少会有某种途径来完成这场丑陋的战争。他强调：“我们必须这样做，这是我们的想法”。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅