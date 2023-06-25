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日政府向执政党称：即便搭载致命武器的防卫装备也能出口

据共同社援引知情人士25日透露，围绕防卫装备的出口规则，日本政府曾向执政党方面说明称，若使用目的属于现行制度规定的“警戒”等非战斗的5个领域，即便搭载了致命性武器的防卫装备也能出口。以前解释称，除共同开发和生产的情况外不能出口，但此番则判断并无明文禁止规定，可以出口。在与自民、公明两党的工作人员磋商中，日本政府提出了搭载机关炮的陆上自卫队“侦察警戒车”和海上自卫队的扫雷舰等作为例子。

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日本防卫大臣滨田靖一资料图片
日本防卫大臣滨田靖一资料图片 © 路透社图片
作者： 弗林
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报导指，这一解释表明，在俄罗斯长期入侵乌克兰的情况下，岸田文雄政府可能在幕后改变了其对《和平宪法》下的“防卫装备转移三原则”的立场。到目前为止，日本正式坚持其立场，即关于防卫装备与技术海外转让的三项原则禁止武器出口，但与另一个国家的联合开发或生产项目除外。

消息人士说，日本政府在5月份的会谈中告知执政的自民、公明两党，出口具有致命能力的防卫装备是可能的，因为没有明确的禁止规定。消息人士补充说，日本政府提出了陆上自卫队的侦察警戒车和海上自卫队的扫雷舰等它们都装备有机关炮，作为此类产品的例子。

消息人士援引该国政府的话说，只要使用目的是救援、运输、警戒、监视或扫雷，日本就可以向与其有安全合作的国家出口装有致命武器的防卫装备。

日本防卫大臣浜田靖在新闻发布会上表示，规定出口规则的防卫装备转移三原则和运用指针没有提及能否出口有杀伤能力的武器，仅表示对实际出口将个别作出判断”。据分析，岸田政府在不向日本国民说明的情况下试图暗中更改解释。

报导指，自民、公明两党围绕修改出口规则进行了讨论，允许出口的范围有扩大的可能性。日本政府有必要明确，按现在的制度判断能出口何种装备。执政党相关人士称，政府迄今在讨论修订《国家安全保障战略》的去年11月执政党磋商等场合说明称，以杀伤人员、破坏物品为目的的武器转移在现行的运用指针上，仅限共同开发和生产

报导提及，今年4月，围绕修改出口规则的执政党磋商启动。在5月的会议上，关于允许向与日本有安保合作的国家出口的灾难救援、运输、警戒、监视、扫雷这5个领域，政府说明指搭载机关炮的侦察警戒车、运输舰、扫雷舰也能出口。

在现行规定的背景下，日本已向遭受俄罗斯入侵的乌克兰提供了非致命性防卫装备及物资，如防弹衣和头盔。与此同时，美欧国家还对乌提供了致命性军事装备，包括导弹、坦克和战斗机。

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