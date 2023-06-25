日政府向执政党称：即便搭载致命武器的防卫装备也能出口

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据共同社援引知情人士25日透露，围绕防卫装备的出口规则，日本政府曾向执政党方面说明称，若使用目的属于现行制度规定的“警戒”等非战斗的5个领域，即便搭载了致命性武器的防卫装备也能出口。以前解释称，除共同开发和生产的情况外不能出口，但此番则判断并无明文禁止规定，可以出口。在与自民、公明两党的工作人员磋商中，日本政府提出了搭载机关炮的陆上自卫队“侦察警戒车”和海上自卫队的扫雷舰等作为例子。

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报导指，这一解释表明，在俄罗斯长期入侵乌克兰的情况下，岸田文雄政府可能在幕后改变了其对《和平宪法》下的“防卫装备转移三原则”的立场。到目前为止，日本正式坚持其立场，即关于防卫装备与技术海外转让的三项原则禁止武器出口，但与另一个国家的联合开发或生产项目除外。

消息人士说，日本政府在5月份的会谈中告知执政的自民、公明两党，出口具有致命能力的防卫装备是可能的，因为没有明确的禁止规定。消息人士补充说，日本政府提出了陆上自卫队的“侦察警戒车”和海上自卫队的扫雷舰等。它们都装备有机关炮，作为此类产品的例子。

消息人士援引该国政府的话说，只要使用目的是救援、运输、警戒、监视或扫雷，日本就可以向与其有安全合作的国家出口装有致命武器的防卫装备。

日本防卫大臣浜田靖一在新闻发布会上表示，规定出口规则的“防卫装备转移三原则”和运用指针没有提及能否出口有杀伤能力的武器，仅表示对实际出口“将个别作出判断”。据分析，岸田政府在不向日本国民说明的情况下试图暗中更改解释。

报导指，自民、公明两党围绕修改出口规则进行了讨论，允许出口的范围有扩大的可能性。日本政府有必要明确，按现在的制度判断能出口何种装备。执政党相关人士称，政府迄今在讨论修订《国家安全保障战略》的去年11月执政党磋商等场合说明称，以杀伤人员、破坏物品为目的的武器转移“在现行的运用指针上，仅限共同开发和生产”。

报导提及，今年4月，围绕修改出口规则的执政党磋商启动。在5月的会议上，关于允许向与日本有安保合作的国家出口的灾难救援、运输、警戒、监视、扫雷这5个领域，政府说明指搭载机关炮的侦察警戒车、运输舰、扫雷舰也能出口。

在现行规定的背景下，日本已向遭受俄罗斯入侵的乌克兰提供了非致命性防卫装备及物资，如防弹衣和头盔。与此同时，美欧国家还对乌提供了致命性军事装备，包括导弹、坦克和战斗机。

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