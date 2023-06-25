泽连斯基与拜登通话谈及俄罗斯局势：昨日事件暴露了普京政权的虚弱

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据白宫介绍，美国总统拜登（Joe Biden）6月25日与乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）通话，讨论在乌克兰抵御俄罗斯侵略时对该国的支持。两位领导人还讨论了最近在俄罗斯发生的事件。

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白宫发表的声明写道，“拜登总统今天与乌克兰总统泽连斯基通话，讨论在乌克兰抵御俄罗斯侵略时对其的支持。他们讨论了乌克兰正在进行的反攻，拜登总统重申了美国坚定不移的支持，包括通过持续的安全、经济和人道主义援助。两位领导人还讨论了最近在俄罗斯发生的事件。”

据乌克兰总统府介绍，两国领导人讨论了目前战场上的局势，并分享了他们对俄罗斯发生的进程的评估。泽连斯基指出：“昨天的事件暴露了普京政权的虚弱。”

泽连斯基表示，世界必须对俄罗斯施加压力，直到国际秩序得到恢复。他并感谢拜登对乌克兰的持续支持，特别是提到美方提供了先进的爱国者防空系统。

泽连斯基强调了进一步提高乌克兰保护自己天空的能力的重要性。在这种情况下，他感谢美国对战斗机国际联盟的支持。

乌总统府称，两国领导人还讨论了进一步扩大防务合作的问题，特别是增加乌克兰在战场上的火力，重点是远程武器。

泽连斯基告诉拜登说，“我感谢您和美国人民准备与乌克兰站在一起，直到我们所有的领土在国际公认的边界内获得完全解放。”

两国领导人还在立陶宛首都维尔纽斯举行的北约峰会前夕协调了立场。他们还讨论了继续实施“乌克兰和平方案”（Ukrainian Peace Formula）的工作及“全球和平峰会”的筹备工作。

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