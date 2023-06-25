美前中情局长告诫普里戈津：小心敞开的窗户

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美国前中央情报局局长彼得雷乌斯（David Petraeus）6月25日就俄罗斯国内局势及瓦格纳首领普里戈津领导的未遂兵变警告后者，“远离敞开的窗户”。彼得雷乌斯明显指的是近年来不少俄罗斯政治家和寡头等知名人士的“意外”死亡方式。

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彼得雷乌斯周日在美国有线电视新闻网(CNN)的节目上谈到瓦格纳首领普里戈津(Yevgeny Prigozhin)时说，他在周六停止了向莫斯科的进军，接受前往白俄罗斯流亡，显示出白俄总卢卡申科对俄罗斯总统普京很有用。

就普里戈津这一令人意想不到的决定，彼得雷乌斯打趣说：“在他的新环境中，在白俄罗斯，在他要去的地方，他应该对打开的窗户非常小心。”

近年来，特别是随着俄罗斯去年2月全面入侵乌克兰的开始，俄罗斯国内的不少知名人士相继从屋顶或高楼窗户坠落死亡。其中包括一些对这场战争持批评态度的人，及普京原来的亲信。

俄罗斯富商、地方议员安托夫（Pavel Antov）去年12月在印度一家豪华酒店坠亡。俄罗斯第二大石油集团——卢克石油公司董事会主席马加诺夫（Ravil Maganov）同年9月从莫斯科中央临床医院的窗户坠亡。

卢克石油公司在马加诺夫生前是少数公开呼吁结束对乌战争的俄罗斯公司之一。这些死亡事件可能表明克里姆林宫可能采取了遏制异议的策略。瓦格纳胎死腹中的兵变则暴露了一个更大的裂缝。

就普里戈津领导的未遂兵变，彼得雷乌斯表示：“显然普京被削弱了，他的政府被削弱了。可以说，这使他（普京）比他在统治俄罗斯联邦的20年中的任何时候都更加脆弱。我确信，这在他周围的人心中产生了很多疑虑。”

随着周六令人惊讶的事态发展动摇了普京政权，彼得雷乌斯指出了俄罗斯不稳定的广泛风险。彼得雷乌斯说：“我们应该关注这个问题。我认为我们不希望一个跨越11个时区、包括俄罗斯联邦中许多不同种族和宗派的共和国的国家在缝隙中分裂。”

此外，美国前驻俄大使约翰·沙利文（John Sullivan）当天在接受哥伦比亚广播公司（CBS）采访时同样评价说，卢卡申科帮助普里戈津和克林姆林宫之间达成的协议是普京虚弱的“证据”。

约翰·沙利文谈到：“白俄罗斯与俄罗斯是一个联盟国家的一部分；它们是连在一起的。普京现在对卢卡申科的依赖程度如何？”他指出：“这证明了其所揭示的弱点，在过去的三四天里所发生的事情，弗拉基米尔·普京的虚弱。”

约翰·沙利文补充说，“这不仅仅是表面上的虚弱——它是实际的虚弱。”

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