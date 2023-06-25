韩国外长：无理由与中方反目 将加强韩中战略沟通

韩国/中国/国际

据韩联社报导，韩国外交部长朴振6月25日表示，韩国政府的立场是，没有理由与中国反目为仇，也不愿看到这种情况发生，韩方将继续加强与中方的战略沟通，增进双边友谊。

广告 继续浏览后续

报导指，朴振周日上午做客韩联社TV的一档节目，并就韩中关系作出上述表态。回答有关韩中关系的问题时，朴振表示：“尹锡悦政府的基本立场是在相互尊重、互惠和共同利益的基础上建立成熟、健康的韩中关系。” 但他就中国驻韩大使邢海明日前作出涉韩发言引发争议一事重申原有立场称，那是违背外交官本职的行为。

被问及美方如何向韩方介绍美国国务卿布林肯（Antony Blinken）的访华结果时，朴振回答称，美方说明的核心内容是，将稳控美中关系，力争推动双边关系朝着竞争与合作的方向前进，而非对抗与矛盾。韩美双方就今后有必要为解决朝鲜核问题进一步密切合作，以及中方发挥建设性作用极其重要形成了共识。

布林肯于本月18日至19日访华，并在访华前后同朴振通话，就对华关系发展方向交换了意见。报导指，陪同布林肯一同访华的美国国务院亚太事务助理国务卿康达（Daniel Kritenbrink）还另行访韩，向韩方介绍布林肯一行的访华结果。

就韩国执政党提出，有必要限制旅韩华侨的投票权、缩小其可享受医保的外籍亲属范围的说法，朴振仅表示，“这是一个需要考虑综合因素仔细判断的问题”。

此外，对于前一天24小时内结束的俄罗斯雇佣兵集团瓦格纳武装叛乱一事，朴振称，“我们正在密切关注这一事态将如何影响俄罗斯国内局势以及乌克兰战局”。

就韩国总统尹锡悦近日访问越南时韩越商定建立“关键矿产供应链中心”一事，朴振表示，韩方至今多与中方进行稀土类等关键矿物贸易，然而获取战略物资等特定品目过度依赖特定国家不可取。

“从这个意义上说，越南这次已经成为供应矿产和稀土的良好合作伙伴，”朴振说。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅