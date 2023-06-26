俄罗斯国防部长在瓦格纳兵变后首次露面

俄罗斯/乌克兰

自俄罗斯准军事组织瓦格纳民兵同意返回基地并停止向莫斯科推进以来，俄罗斯国防部长谢尔盖-绍伊古周一首次公开露面。

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路透社消息，在俄罗斯国防部周一上午发布的一段视频中，谢尔盖-绍伊古与一名同事乘坐一架飞机，在扎帕德（Zapad西部）军事集团管理的一个指挥所接受报告。

不过该视频没有声音，也不清楚这次访问是什么时候发生的。

据俄罗斯国防部电视频道Zvezda报道，谢尔盖-乔伊古表现得很平静，健康状况良好，正在与俄罗斯上校“尼基-福-罗夫”（Evguéni Nikiforov）讨论乌克兰前线的当前局势。

在导致瓦格纳控制南部军事总部的兵变之前被认为与俄罗斯总统弗拉基米尔-普京关系密切的准军事民兵领导人叶夫根尼-普里戈津要求将谢尔盖-绍伊古和陆军参谋长瓦列里-格拉西莫夫交给他，以"恢复正义"。

叶夫根尼-普里戈津指责这两个人无能和腐败，并长期为让他们离开而奔走呼号。

莫斯科市长谢尔盖-索比亚宁在叶夫根尼-普里戈津的约法三章后解除了俄罗斯首都的反恐制度。

俄罗斯国家反恐怖主义委员会表示，该国的局势"稳定"。

瓦格纳集团的雇佣兵在停止了对莫斯科长达一天的推进后，于周六晚从俄罗斯南部的顿河畔罗斯托夫撤出，这是对弗拉基米尔-普京执政23年的一次前所未有的挑战。

作为白俄罗斯总统亚历山大-卢卡申科调解的协议中的一部分，在乌克兰战争中充当俄罗斯军队辅助人员的瓦格纳战士同意返回他们的基地并获得安全保障，而他们的领导人应该在白俄罗斯定居。

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