俄罗斯总理米舒斯京呼吁团结在总统普京周围

俄罗斯总理米舒斯京

俄罗斯总理米舒斯京在瓦格纳兵变之后的6月26日周一召开副总理会议时表示，有必要围绕俄罗斯总统普京巩固社会。

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据俄新社发自莫斯科的报道，俄罗斯总理米舒斯京6月26日在与副总理举行的会议上说，"整个社会的巩固尤为重要。我们必须共同行动，作为一个团队，让所有力量团结在总统的周围。我们需要采取适当的联合决定，以便有效地执行国家元首制定的任务"。

他称："这些天，国家正面临着明显的挑战。有人企图破坏俄罗斯内部局势的稳定。而政府成员当时都在工作岗位上。他们在总统的领导下，以明确和协调的方式行事。各层面的局势都保持着稳定，以防局势恶化，以保护公民免受一切可能的威胁"。

米舒斯京还说，“今天，俄罗斯正在经历其历史上的一个重要时期。正如总统（弗拉基米尔-普京）所指出的，实际上西方的整个军事、经济、信息机器都是针对我们的。他补充说："事实上，我们正在为争取基于国家利益选择自己的道路以造福人民的权利而斗争”。

他强调说："最重要的是要确保我们国家的主权和独立，确保我们公民的安全和福祉"。

米舒斯京感谢了副总理们上周末所做的工作，并要求他们继续采取一切必要措施，以确保他们所监管的部门能够顺利运行。他补充说，所有的决定都必须通过协调做出。

俄新社这篇报道回述说：6月24日晚，瓦格纳集团占领了顿河畔罗斯托夫的南方军区总部。成群结队的武装人员在城市周围活动，并在出入口处设置了路障。这是在叶夫根尼-普里戈津声称俄罗斯武装部队据称对瓦格纳营地进行了导弹和轰炸的背景下发生的。而俄罗斯国防部和联邦安全局都否认了这一点。对普里戈津组织武装叛乱的刑事案件已经立案。

俄新社说，当天晚些时候，白俄罗斯总统亚历山大-卢卡申科在与俄罗斯总统弗拉基米尔-普京达成一致后会见了普里戈津。卢卡申科的新闻处随后报告说，瓦格纳集团（PMC）领导人（普里戈津）已经接受了他的建议，结束了在俄罗斯境内的瓦格纳运动，并采取其他缓和措施。

同一天晚上，俄罗斯总统的新闻秘书德米特里-佩斯科夫说，普里戈津将前往白俄罗斯，（针对他）的刑事案件将被撤销。佩斯科夫补充说，参与罗斯托夫事件的瓦格纳战士将不会被起诉。

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