关键原材料：柏林、巴黎和罗马希望深入合作，以摆脱中国的束缚

德国/法国/意大利/中国/原材料

柏林、巴黎和罗马希望在关键原材料的供应安全上深入合作，以摆脱中国的束缚。

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法新社从柏林报道，德国、法国和意大利三国的经济或工业部长周一在柏林举行的联合新闻发布会上宣布，他们将深化合作，以确保获得对三个国家的工业来说至关重要的关键原材料。

由于担忧欧洲工业家对中国多种原材料的依赖，欧盟委员会于3月16日提出了一项法规，以确保汽车电池供应链的安全，包括锂、钴、镍等的供应。

德国经济部长哈贝克、法国经济部长勒梅尔和意大利工业部长乌尔索（Adolfo Urso）这三位部长周一呼吁“迅速结束”就相关“雄心勃勃”文本所进行的讨论。

法新社指出，欧盟当局提出的法规在未来几个月内，在最终确定之前，仍然有可能受到27个欧盟成员国和欧洲议会议员们的深入修改。

法国经济部长勒梅尔说，“为了成功实现生态转型和数字转型，我们应该帮助我们的工业企业获得他们所需要的关键原材料。”勒梅尔还说：“如果说制定欧洲法律是重要的第一步，那么，我们今天在柏林举行的会议”就是“政府之间交流以及与行业代表交流的机会，以便走得更远”。

旨在确保欧洲大陆获得原材料供应的欧盟委员会的计划，将特别鼓励在欧洲大陆上建设采矿项目和炼油厂。

根据周一发布的一份声明，柏林、巴黎和罗马主张将铝也纳入关键原材料清单。

为了投资战略原材料，巴黎设立了一个将拥有5亿欧元公共资金的投资基金，同样，意大利将有一个拥有10亿欧元的投资基金。至于德国，哈贝克提到可能要设立高达10亿欧元的基金，他说：“德国政府各部委尚未达成一致，但正在筹备中。”

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