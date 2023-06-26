博雷利: 乌克兰战争让俄罗斯权力破裂 普京被他创造的怪物咬住

欧盟/俄罗斯/乌克兰

欧盟最高外交代表博雷利就流产的瓦格纳兵变表示，乌克兰战争正在让"俄罗斯的权力破裂"，像俄罗斯这样一个“核大国”的政治不稳定"不是一件好事情"。

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法新社消息，欧盟外长会议今天6月26日在卢森堡召开，讨论乌克兰战争与俄罗斯兵变等议题。

欧盟最高外交代表博雷利(Josep Borrell)在会前评论称："周末发生的事情表明，对乌克兰发动侵略战争，正在使俄罗斯的权力出现裂痕，并影响其政治体系。普京创造的怪物（瓦格纳）正在咬住它的创造者"。

德国外长贝尔博克（Annalena Baerbock）评论说："我们正在看到俄罗斯的侵略战争对普京的权力体系造成的灾难性后果。我们可以看到，俄罗斯领导人正越来越多地内讧"。

法国外长科隆纳（Catherine Colonna）补充说："这些事件引发了许多问题，我们必须保持谨慎。有许多灰色区域。但它们显示了俄罗斯系统的裂缝、断裂和缺陷"。

欧盟最高外交代表博雷利强调指出，这些事件发生在一个核大国令人担忧。他说，"像俄罗斯这样的核大国进入不稳定阶段，当然不是一件好事。这也是必须被考虑的问题"。

奥地利外长沙伦伯格（Alexander Schallenberg）补充说 "俄罗斯是（......）地球上两个最大的核国家之一。我们不能对正在那里发生的事情无动于衷。我们所有人都应该思考"。

卢森堡外相阿瑟伯恩（Jean Asselborn）指出，"普京已经失去了他的绝对权力"。"在俄罗斯，暴力的垄断权不再属于国家。它已高度碎片化。我们谈论的是一个拥有6,000枚核弹头的国家。这就是为什么局势非常危险”。

法新社说，周一，欧盟的外长们确认他们同意为欧洲和平基金（EPF）提供35亿欧元的新拨款，该基金用于资助向乌克兰提供武器和海外军事任务，由成员国的捐款补充，德国、法国、意大利和西班牙提供了66%的资金。

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