希腊立法选举： 米佐塔基斯获绝对多数重新就任总理

希腊，选举

希腊总理米佐塔基斯(Kyriakos Mitsotakis)的新民主党在周日的立法选举中以40%的得票赢率赢得压倒性胜利，获议会绝对多数席位，米佐塔基斯将重新开始新一届总理任期。

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新民主党2019年起开始执政，据对97%以上的投票计票结果，该党赢得了40.55%选票，远远超过其主要对手齐普拉斯领导的左翼政党Syriza的两倍。5周前一轮选举中就遭惨败的Syriza此次只赢得了17.84%的选票，比一轮投票还少2.2个百分点。

分析称，这一结果应使得右翼在希腊议会的300个席位中获得158席，超过半数，由此55岁的米佐塔基斯得以重新获得他在5月底第二次选举前被迫放弃的总理职位。

米佐塔基斯周日晚上其支持者表示，“人民在几周内第二次给了我们强有力的授权，以推进国家需要的重大变革"。

"政治稳定的标志"

美国总统拜登祝贺米佐塔基斯胜选，他在声明中说："我期待着继续我们在共同的优先事项上的密切合作，以促进区域繁荣和安全"。马克龙也向这位 "法国的朋友和伙伴"表示祝贺，他发推说："让我们一起继续为一个更强大、更有主权的欧洲共同工作“。意大利外交部长安东尼奥-塔亚尼在推特上称赞米佐塔基斯阵营的胜利是 "政治稳定的标志，对整个欧洲都有好处"、

新民主党在执政四年后，此次投票成绩与2019年相比有所提高，2019年该党获票率为39.85%。此次一轮投票新民主党获得40.79%的选票，尽管领先但并没有使其获得独立组建政府所需的绝对多数。米佐塔基斯此后排除了建立联盟的可能性，并要求举行新一轮投票，二轮投票采用了“浮动比例奖励议席制”，奖励领先政党获得增加议席，最多可获得50个奖励议席。

点击视频，收看法国电视France24的相关报道

02:01 New Democracy conservative party leader Kyriakos Mitsotakis speaks to supporters outside the party's headquarters, after the general election, in Athens, Greece, June 25, 2023. REUTERS/Stoyan Nenov REUTERS - STOYAN NENOV

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