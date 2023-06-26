德国准备在立陶宛部署4000士兵

德国立陶宛驻军

德国国防部长鲍里斯-皮斯托瑞斯周一宣布，德国准备在立陶宛驻扎大约4000名士兵，以加强北约东翼。目前德国在立陶宛只有大约800名军人。

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法新社6月26日发自柏林的报道， 根据德国国防部提供的录音，德国国防部长皮斯托瑞斯（Boris Pistorius）先生在维尔纽斯说："德国已经准备好在立陶宛长期部署一个强大的旅"。他补充道，部署这一军力的先决条件是现场"相应的基础设施"以及"与北约计划的兼容性"。

德国防长说："这涉及到相当大的努力，我们已经同意，这个旅的部署将随着基础设施的设置逐步进行。

德国目前领导着一个驻扎在波罗的海国家的北约战斗群，其中大约800名德国联邦军士兵已部署到位，另外一个为在立陶宛快速作战的旅，目前仍驻扎在德国。

立陶宛总统瑙塞达（Gitanas Nauseda）周日表示，如果像克里姆林宫在流产兵变后宣布的那样，白俄罗斯将接收瓦格纳领导人普里戈津（Yevgeny Prigozhin），那么北约将不得不"加强"其东翼。

瑙塞达总统还补充说："我今天不仅仅是在谈论立陶宛，当然也包括整个北约"。他还宣布，立陶宛将为其情报部门分配更多资源，以对"白俄罗斯的政治和安全方面"进行评估。

立陶宛是与俄罗斯和白俄罗斯接壤的波罗的海国家，该国将在下个月主办一次北约峰会。

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