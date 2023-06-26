普里戈津：我们没有用'正义游行'来推翻俄罗斯领导层，但它确实突显该国的严重安全问题

俄罗斯/普里戈津

据Faytuks News Δ 刊出据报是普里戈津6月26日的讲话摘要，其中强调，瓦格纳的“正义游行”是对"摧毁瓦格纳私营军事集团（PMC）行为"进行抗议，而不是推翻俄罗斯当局。目前尚不清楚普里戈津身在何处。上述谈话内容本台尚未得到其它消息渠道的证实。

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据报为普里戈津6月26日的讲话内容摘要：

-“正义游行”的前提情况是什么？

-瓦格纳集团在世界各地执行任务。它本来打算在2023年7月1日停止存在。这些"雇员"都拒绝与国防部签署合同，只有1-2%的人决定加入俄罗斯军队。

-最初的计划是在7月30日前往罗斯托夫，将所有车辆转移到国防部，这些车辆已经准备好可以运输。

- 尽管没有任何攻击行动，但瓦格纳还是遭受了一次导弹袭击，随后是直升机攻击。大约有三十名瓦格纳遭受了一次导弹袭击，随后又遭受了一次直升机袭击。于是立即决定迅速部署，对这次攻击作出军事反应。

-在整个24小时的行军中，一个纵队去莫斯科，另一个纵队去罗斯托夫。他们在一天内前进了780公里。他们对其被迫攻击军队的飞机感到遗憾，但正是由于（飞机）投下的炸弹激起了他们的报复行动。在行军过程中，路上的所有军事目标都被封锁并解除了武装。没有士兵在地面上死亡。

- 当时的目的是防止瓦格纳被摧毁，并对那些在特别军事行动（SMO）期间因缺乏专业精神而犯下大量错误的人追责。我们一路上遇到的所有军事人员都支持这一点。

-在前线突击部队部署了炮兵，进行了侦察，并意识到在即将到来的战斗中会有大量的鲜血流淌时，瓦格纳停止了。他们决定这个示威抗议已经够了，就转身回去。

-使瓦格纳转身的因素：第一，他们不想让俄罗斯人流血。第二，他们想展示自己的力量，而不是取代俄国当局。

-卢卡申科提出要找到解决方案，以便瓦格纳能够继续合法经营。于是瓦格纳纵队转身回到了野外营地。

-这个游行显示了许多以前出现过的东西。那就是全国各地有严重的安全问题。所有的军事基地和飞机场都卡住了。

-如果在2022年2月24日的（特别军事）行动是由像瓦格纳那样训练有素的部队实施，那么将可在一天内完成。这显示了俄罗斯军队应该追赶的组织水平。

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