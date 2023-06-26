美国/伊拉克

法国LCI电视台的明星主持人Darius Rochebin 近期因在对中国驻华大使卢沙野的专访中直言不讳，咄咄逼人的采访风格而给中国网民留下了深刻的印象，他被称赞为是一名真正的记者。Darius Rochebin近日对专程到巴黎出席世界金融新契约峰会美国气候特使约翰·克里（John Kerry）进行了专访。气候议题尤其是如何援助贫困国家是此次访问的焦点，不过，在谈到乌克兰战争以及普京所必须承担的责任时，Darius Rochebin出人意外地向克里提出了一个尖锐的问题：是否应因伊战审判老布什？克里一时无言以对，在沉默数十秒之后做出的回答令人难以信服。该视频随即在网络疯传，在短短数小时内获得了超过一百万的点击。

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视频激发网民评论如潮：

法媒问：是否应因伊战审判老布什？ 克里无以应对 推特 推特

Darius Rochebin： 你们美国人在伊拉克也同样犯下了罪行，南方国家不断提出的问题就是为什么美国没有受到同样性质的审判？是否应该审判前总统布什？您个人对此是否认同？

John Kerry ： 不

Darius Rochebin：为什么？

John Kerry ：因为布什总统并没有直接受到指控，倘若确实有滥用职权，当然应该审判。我本人曾经参加过越南战争，曾经发生过可被定性为战争罪的行为，我本人也提出过，在战争结束时……

Darius Rochebin：对不起，难道在谎言的基础上进入伊拉克这不构成侵略罪吗？

John Kerry ： 不，不，不，因为当时所有的情报都并不显示这是一个谎言，不，这又是……

Darius Rochebin：但是布什在撒谎……布什撒谎了…… !

John Kerry ：先生，我今天在这里不想打开伊拉克战争的案件，我们当初讨论了很长时间，我本人是反对发动战争的，我认为这是一场错误的战争。但是，国会给于总统发动战争的许可，那是谎言，当我们知道是一场谎言之后，我们做了应该做的事。

Darius Rochebin：我可以理解，但是，对南方国家来说，这意味着司法公正遵循的是一个双重标准，这体现在今天所有重大议题的讨论中，包括气候议题。

Darius Rochebin：说实话，拜登政府十分明确，开放地站在气候正义一边。

克里的上述回应引发网民强烈反响：

推号为@Myosotisbasque推客直接提醒记者：

“你是对的，但要注意：普京崇拜者利用这一点说，如果美国做了，普京就有权利做。那么，不受惩罚的罪行是否证明我们也可以这样做？我可以在谴责它的同时也做同样的事吗？”

对此，Darius Rochebin回答说：

两人都活得好好的，所以这两种判决都还有可能--与威廉二世的情况不同，根据《凡尔赛条约》，他应该已经以这个理由被审判了......

也有推客感叹克里失去了一次反省的机会：“由于入侵伊拉克，南方国家对美国有太多的仇恨，这使他们对俄罗斯真正的帝国主义和殖民主义性质视而不见。他们认为普京是罗宾汉!

你必须考虑到这一点...“

亚历克斯-A。

@ChangeTheGame

“很遗憾，像约翰-克里这样的人也没有自省的能力，因为伊拉克的侵略和谎言现在成了乌克兰的侵略的燃料。承认这个错误将使我们重新获得领导地位，并重新获得失去的信誉。”

更有网民对记者有勇气提出令人难堪的问题的勇气表示赞赏：

“Bravo Barius，这次采访太精彩了，您时唯一有勇气要求美国对自己行为负责的记者，因为确实，在涉及到美国的问题上，确实存在双重原则。”

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