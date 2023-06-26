澳大利亚宣布对乌克兰新军援：M113装甲车与105毫米火炮弹

澳大利亚军援乌克兰

澳大利亚总理阿尔巴尼斯周一（6月26日）宣布向乌克兰提供新的军事援助，其中包括派遣价值7400万美元（6790万欧元）的28辆M113装甲车和105毫米火炮弹。

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法新社堪培拉消息称，澳大利亚总理阿尔巴尼斯说：“澳大利亚致力于谴责和反对俄罗斯的行动，并帮助乌克兰取得胜利确保其主权和领土完整”，并强调：“这是一个重大的承诺，但这是必要的。”

据悉，将被运往战场的军事设备包括28辆装甲卡车、28辆M113装甲车和14辆特种作战车，将至于要交付的火炮弹的数量尚未公布。

不过，这项军事援助并不包括基辅一直要求的额外的霍克伊和布什马斯特装甲车。

6月中旬，乌克兰要求堪培拉提供大约40架F-18战斗机，这些战斗机已经退役并储放在悉尼附近的一个基地。

法新社指，周一的公告没有提及这些战斗机。

乌克兰正在该国东部和南部对入侵的俄罗斯军队进行反攻。目前有一支澳大利亚国防军的部队正部署在英国，帮助训练乌克兰武装部队。

澳大利亚还将把从乌克兰进口的商品的免税准入再延长一年。这一新计划将使澳大利亚对乌克兰的捐款总额达到7.9亿美元，其中包括6.1亿美元的军事援助。

据阿尔巴尼斯表示，这一最新的援助将对乌克兰人们 “产生真正的影响”，他们在面对俄罗斯非法、无端和不道德的战争中表现出了巨大的勇气 。

尽管上周末俄罗斯的瓦格纳雇佣兵团发生了短时间的叛乱，但澳大利亚政府预计，乌克兰战争将旷日持久。

阿尔巴尼斯指出，政府此项增加对乌援助的提案已研究多时了，它与瓦格纳组织日前针对普京政府的行动没有任何联系。

澳国外长黄英贤也称，瓦格纳军队向莫斯科的挺进虽然已停止，但表明 “俄罗斯存在分歧”。

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