瓦格纳兵变：中国面对一个变弱的普京

中国/俄罗斯/兵变

法新社今天6月26日引述分析人士说，瓦格纳集团周末引人注目的流产叛乱使中国更加感到，其对抗西方影响的战略伙伴俄罗斯，并不像人们希望的那样稳定。

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自2022年2月以来，莫斯科受到西方经济制裁的打击，在国际舞台上被孤立。北京一直因俄罗斯入侵乌克兰而感到尴尬，但仍在维持对莫斯科的外交和经济支持。

中国国家主席习近平在3月访问了莫斯科，他告诉俄罗斯总统弗拉基米尔-普京，双边关系正在 "进入一个新时代"。

在这种情况下，在俄罗斯私人集团瓦格纳的雇佣兵起义之后，北京在周日作出反应，承诺支持俄罗斯在面对一场兵变时"保护国家稳定"的努力，在中国政府看来，这是一场俄罗斯"内部事务"。

该文说，瓦格纳集团领导人叶夫根尼-普里戈津率部下到了离莫斯科400公里以内的地方，然后来了个大反转，撤回了他的战士，并同意流亡到邻国白俄罗斯。

据分析人士称，北京对这些事件选择了"观望"态度，因为它知道瓦格纳的叛乱突出了普京先生权力的裂痕。

特朗普时期的美国前东亚和太平洋助理国务卿苏珊-桑顿（Susan Thornton）向法新社表示，之前"中国已经对俄罗斯在乌克兰的糟糕军事表现感到惊讶"。

她补充说："这一事件可能会被看作是一个新的软弱指标"。

普京的形象

法新社说，中国领导人长期以来一直将俄罗斯视为在国际舞台上制衡西方影响力的有用和可靠的伙伴。

美国圣地亚哥大学的中国政治专家维克多-施（Victor Shih）告诉法新社，在瓦格纳反叛之前，中国"很可能毫不怀疑普京是俄罗斯无可争议的领导人"。但在瓦格纳如此"公然"挑战克里姆林宫的权威之后，北京"现在要认真审视俄罗斯的权力动态"。

中国是俄罗斯的主要经济伙伴，据中国海关统计，去年双边贸易额达到创纪录的1900亿美元（1740亿欧元）。

据同一消息来源称，与2022年2月相比，中国今年5月进口俄罗斯的石油量几乎翻了一番。

法新社说，面对俄罗斯入侵乌克兰，北京表现得很中立。它呼吁尊重包括乌克兰在内的所有国家的主权，但从未公开谴责普京先生发起的军事行动，引起了基辅的西方盟友的批评。

震惊

中国吉林大学的中俄关系专家比约恩-亚历山大-杜本（Björn Alexander Duben）告诉法新社，"看到俄罗斯的内部防御机制失败，这对北京，特别是对习近平来说，很可能是一种震惊"。

他强调说，中国政府"肯定会想从中吸取教训"。北京经常关切地观察其邻国发生的不稳定事件。

苏联的解体和随之而来的不稳定常常被中国领导人引为要避免的例子，并作为强势政府的理由。

德国维滕贝格（Wittenberg）大学教授于斌（Yu Bin）指出："中国已经习惯了俄罗斯的这些惊人变化，即使它不一定欣赏这些变化。

某些人认为，瓦格纳的叛变可能会促使北京加紧调解，以结束乌克兰的战争，以免有进一步削弱俄罗斯的风险。

但最重要的是，圣地亚哥大学的维克多-施先生指出，"最近的事件可能会导致中国对俄罗斯国家的稳固性和政治稳定性有一个更低的认知"。

在他看来，"这是一个明显的迹象，入侵乌克兰正在破坏俄罗斯的基本稳定"。

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