瓦格纳兵变：后续是否影响其在非洲的未来存在？

俄罗斯，非洲

俄罗斯瓦格纳及其领导人叶夫根尼-普里戈津6月24日兵变后，出现了该准军事组织在非洲未来存在的问题。瓦格纳作为俄罗斯国家利益的在非洲大陆的延伸，该事件有可能导致俄罗斯在非洲大陆的存在发生重大变化。

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目前瓦格纳雇佣军在非洲大陆大约15个国家有存在，其在当地的任务从训练军队、如训练中非共和国的总统卫队、到镇压苏丹的反巴希尔示威和莫桑比克的叛乱、以及包括提供武器，与哈夫塔尔元帅的军队在利比亚的作战等等，瓦格纳在非洲各国的任务因国家不同而各异，但其在非洲的运作的商业模式却总是类似：即掠夺当地资源以换取其服务。报道提及瓦格纳在马里和中非共和国就已攫取了若干金矿，因此获得难以计数的巨额资金收入，而这些收入对资助过去几个月来其在乌克兰的行动至关重要，同时更重要的是，这些也对瓦格纳支付其雇佣兵工资必不可少。

在几天前俄罗斯瓦格纳发生流产的兵变后，就出现了是否会促使非洲国家将瓦格纳驱逐出其领土的问题？对于法国外交部长科隆纳来说，目前得出结论尚早，她说，“我认为从这些事件中得出结论还为时过早，无论是在俄罗斯及周边地区，还是包括在非洲等其它地区，但它值得我们充分地关注“ 。她表示法国将”继续对瓦格纳的活动保持高度关注和警惕。”

法国电视France24的报道指，现阶段尚无任何一个非洲国家表示希望瓦格纳雇佣兵离开其领土。

点击视频收看法国电视France24的报道

01:49 瓦格纳在非洲 © france24视频截图

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