马克龙：在台湾问题上赞成维持现状，坚决反对任何侵略，尊重现有模式

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美国有线电视新闻网（CNN）周日播出了对法国总统马克龙（Emmanuel Macron）的专访。6月23日，CNN节目主持人扎卡利亚(Fareed Zakaria)在巴黎召开的新全球融资契约峰会场边对马克龙进行了采访。该节目于25日播出。

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除了有关全球融资契约峰会的提问外，主持人扎卡利亚在采访中还问道，“让我们谈一谈中国问题。您进行了一次非常重要的中国之行，在您回来之后，您说了一些话，在欧洲，特别是在美国激起了一定的反对。”

马克龙打趣说，“你确定吗？”

扎卡利亚笑着补充说，“最具体的是您对台湾的评论。所以，我想问您，您说，欧洲需要战略自主，它不应该成为中国或美国的附庸，而在台湾问题上，我们应该注意不要加速一场不属于我们的危机。（美国）众议院中国委员会的负责人加拉格尔（Mike Gallagher）说，这些评论是可耻的。对于您所说的话，您有什么要澄清或改变的吗？”

马克龙回答说：“听着，我说得很清楚，我想明确。首先在台湾问题上，我们赞成维持现状。这意味着我们坚决反对任何侵略，我们确实尊重现有模式。这是我向习近平主席重申的，我知道这也正是拜登总统的立场。”

马克龙补充说，“第二，我从来没有把法国放在与中国和美国的相等距离上。我们是北约的盟友。但就我们与美国的历史而言，我们确实有相同的价值观。我们是经济竞争对手。但我们因历史和联盟而紧密相连，我指的是人民关系和友谊。”

马克龙说，“我们希望与中国建立尽可能好的关系。我们希望并且必须与中国合作，解决气候变化、生物多样性危机和这个世界上的许多冲突。”

马克龙补充说，“很明显，我们并没有分享所有相同的，所有相同的价值观。而且我们在人权等方面有着非常结构性的分歧。但我们希望找到正确的方式来尊重对方。我们是竞争者，我们的意愿是在全球秩序中(听不清)中国。这正是我们在这次峰会上正在做的事情。因此，这只是为了澄清一种看法，即对法国来说，中国和美国可能被放在相同的水平上，而事实并非如此。”

马克龙表示，“但我想坚持一点。对我来说，拥有一个更加自主的欧洲和欧盟是非常重要的。为什么？因为它对全球秩序很有帮助。我认为这甚至对美国也很有帮助，有一个更强大的欧洲，有能力解决其边界发生的冲突。我认为我们非常幸运，当今有一届美国政府准备参与乌克兰问题。几年后或几十年后会是这样吗？我不确定。欧洲人必须建立自己的能力，以维护其领土和周边地区的和平。”

马克龙补充说，“第二，我希望我们的公民能够在技术、国防、能源方面处于独立的地位。我想说的是正常生活的关键结构。为什么？因为没有人知道在世界其他地方会发生什么。如果你依赖一个国家，那么当你有一个国家的领导层决定突然完全转变的时候，你就会陷入非常棘手的局面，而且这确实发生了。”

马克龙谈到，“你猜怎么着？而我经历过这种情况。所以，我不希望再被置于这样的境地。因此，我认为，作为一个欧洲人，非常强烈地要求更多的自主是公平的。从不同的角度来看，这对美国是有帮助的，因为这是分担负担，对全球秩序也是有帮助的，因为这对美国来说，（意味着有）一个盟友，处于一种能够与其他国家和大国进行讨论的境地，而这对美国来说更加困难。”

马克龙说，“因此，我认为这不是对美国缺乏尊重或忘恩负义，我所说的。顺便说一下，我在访问前后与拜登总统进行了讨论，我们非常明确；我可以说，你们有一个对中国非常明确的总统，并对这一重大的利益问题非常明智。他没有推动冲突的增加。这是我关于中国和你的问题的最后一点。我的主要目的是说，通过不同的倡议和非协调的倡议，我们不应该促使，促使中方在短期内作出过度反应。”

扎卡利亚接着说，“在您发表了关于台湾的那些言论之后，几乎似乎是巧合，一项民调出来了，他们问欧洲人是否愿意在台湾作战，为台湾而战。而……大多数欧洲人都说不。您认为这证明了您关于台湾的观点是正确的吗？”

马克龙回答说：“不，我的意思是，我对民意调查总是非常谨慎，因为有时它们是好的（准确的），有时它们是坏的（不准确的）。我认为你在设计你的战略时，必须考虑到每个人的长期利益。”

马克龙表示，“我认为我们必须是，我们必须在全球秩序中对我们的价值观和观点非常严格。但我认为这个世界需要更少的冲突，因为我们议程的首要任务是解决全球问题。我认为对我来说，全球议程的首要任务是努力解决现有的危机，打击不平等和贫困，解决气候变化和生物多样性问题。这些是未来几十年的关键挑战，尤其是这十年。”

马克龙说，“我想在此基础上加上建立一个关于人工智能的良好框架和共同监管。这些是全球议程的主要内容。为了实现这一议程，我们需要合作，特别是我们需要中国和美国之间的合作。我们确实签署了《巴黎协定》，因为习主席和奥巴马总统在（2015年联合国气候峰会）几个月前达成了一项协议。如果中国和美国在所有这些议题上没有协议，就不可能建立一个全球议程，也不可能解决这些问题。”

马克龙指出，“这些是我的首要任务。这就是为什么我认为对于你将增加美国和中国之间的分歧、冲突和紧张局势的关键因素，我们应该试图缓和它们，找到一种方法，我的意思是安静地讨论，并建立相关的论坛来减少紧张局势，因为我们的优先事项应该是解决这些问题。”

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