中国提出与越南进行更紧密的军事合作

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中国国防部长李尚福周二在北京与越南国防部长潘文江会面时表示，中国愿意与越南合作，希望加强两国军队的高层交流与合作。

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据路透社北京消息，中国防长李尚福6月27日向到访的越南防长潘文江（Phan Van Giang）宣布，两国军队之间的关系发展良好，并补充说，中国军队愿意将这些关系提升到新的水平。

李尚福向潘文江强调，中国和越南应继续携手并进，在“社会主义”的新征程中紧密团结，维护两国的共同战略利益，为地区和平与稳定做出积极贡献。

中国国防部在一份声明中说，李尚福告诉越南防长，现在国际局势错综复杂，相互交织，亚太地区安全面临挑战。

中越防长这次会晤是在美国海军里根号航母周日停靠越南岘港之后进行的。这是自越战结束以来，美国航母第三次访越。

这次访问的背景是中美两国在南中国海地区的紧张事态。中国声索南中国海绝大部分地区的主权，与越南，菲律宾，印尼，文莱，马来西亚主权绳索重叠。

最近几周，中国防长李尚福会见了南非国防军司令和泰国陆军司令，但他没有与美国国防部长劳埃德-奥斯汀交谈。

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