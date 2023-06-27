中国正式批准世贸组织渔业补贴协议

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法新社从日内瓦报道，继美国和欧盟之后，其捕鱼舰队被指控掠夺渔业资源的中国，周二成为了正式接受世贸组织渔业补贴协议的少数国家之一。

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世界贸易组织总干事奥孔乔-伊维拉（Ngozi Okonjo-Iweala）在中国天津的一次会议期间收到了中国商务部部长王文涛亲手递交的文件。

根据联合国粮农组织(FAO)的数据，2020年，中国拥有世界上最大的渔船队，渔船的数量估计有564000艘。

根据世贸组织的声明，奥孔乔-伊维拉女士在会议期间表示，“作为世界上最大的海洋鱼类生产国，中国对该协议落实的支持，对于维护海洋、粮食安全和渔民生计的多边努力至关重要”。

中国商务部部长则强调，该协议禁止对威胁世界鱼类种群的某些形式的渔业进行补贴，是“世贸组织自1995年成立以来缔结的第二个多边协议，也是世贸组织的第一个旨在实现可持续环境发展目标的协议。”

北京因此正式接受了世贸组织的该协议，加入了由加拿大、冰岛、阿拉伯联合酋长国和尼日利亚等十几个世​​贸组织成员组成的行列。

为了让该协议生效实施，需要世贸组织164个成员国中的三分之二通过这一协议，并向总部位于日内瓦的世贸组织交存“接受书”。

中国商务部长表示，中方将努力推动该协议在2024年2月在阿联酋举行的世贸组织第13届部长级会议之前生效。

中国商务部长还表示，“中方将以积极、建设性的态度参与第二阶段谈判，希望谈判早日结束。”

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