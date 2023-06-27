俄罗斯联邦安全局撤销武装叛变案

俄罗斯/瓦格纳

俄罗斯当局周二宣布撤销对瓦格纳集团武装叛乱的指控，并希望其归还武器，以便有效地消除该集团的实力。

俄罗斯准军事团体瓦格纳的领导人叶夫根尼-普里戈津2023年6月24日在顿河畔罗斯托夫。

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俄新社莫斯科6月27日电，俄罗斯联邦安全局公共关系中心表示，联邦安全局的调查部门已经撤销了“武装叛乱”的刑事案件。

该机构解释说："在调查与武装叛变有关的刑事案件（...）过程中，确定6月24日其参与者停止了直接旨在实施犯罪的行动。

联邦安全局对叶夫根尼-普里戈津在6月23日组织武装叛乱进行了调查，当时瓦格纳集团的部队占领了顿河畔的罗斯托夫的南部军区总部。

这些事件发生时，普里戈津声称俄罗斯政府军对其私营军事公司的后方营地发射了导弹和炸弹。他的这个说法受到俄罗斯国防部和联邦安全局的否认。

另据法新社说，瓦格纳集团的老板叶夫根尼-普里戈津被弗拉基米尔-普京称为"叛徒"，但该集团尚未确认将向当局交出武器，也不清楚涉及的设备类型。

在谴责"背叛"的同时，普京先生向瓦格纳的战士们保证，他们可以返回家园，或加入正规军，或前往白俄罗斯。白俄罗斯领导人亚历山大-卢卡申科在这一事件中担任调解人，并同意接纳瓦格纳的老板普里戈津和他的人马。

一些分析家认为这种不寻常的宽大处理是对弱点的承认。

事实上，卢卡申科先生在周二表示，叛乱是瓦格纳和俄罗斯军队之间的竞争管理不善的结果，这种竞争在最近几个月里不断加剧。这是对普京先生的暗中批评。

卢卡申科先生告诉记者："局势越来越失控，然后我们以为会得到解决，但它还没有得到解决。他感叹道："这个故事里没有英雄"。

似乎是为了翻过这一页，俄罗斯国防部周二表示，"正在准备将瓦格纳的重型军事装备移交给现役正规武装部队"。

法新社称，这样的措施将有效地消除瓦格纳集团的实力，该组织的领导人普里戈津声称他发起叛乱是为了"拯救"该组织，该组织受到了在7月1日被军队吸收的威胁。

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