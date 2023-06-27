加拿大多伦多选出首位华裔市长

多伦多华裔市长

周一6月26日，加拿大华裔奥莉维亚-周至蕙（Olivia Chow）成为加拿大最大城市多伦多的新任市长，在保守党十多年的统治之后，她承诺将采取更加左翼的政策。

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这位来自香港的市长将是担任该职位的第三位女性，她特别承诺对最富有的业主征收更多的税，并在这个住房危机特别严重的巨型城市支持租户。

据法新社报道，在周一晚上的就职演说中，奥莉维亚-周至蕙坚持认为，居民们选举她是授予她实施"变革的任务"。

她在胜选后不久向她的支持者们说，“如果你曾怀疑过我们能一起做什么，如果你曾经怀疑过你对更美好的未来和我们能为彼此做什么的信心，你今晚就有答案了"。

出生在香港，13岁来到加拿大的奥利维亚-周至蕙，接任这个拥有270万人口的加拿大东部城市的市长之际，正值该市面临着飞涨的房租、巨大的预算赤字和公共安全问题的挑战。

多伦多是加拿大经济首都和北美第二大金融中心。该市的前任市长在承认与一名女雇员有婚外情后于2月辞职。

本次多伦多市长选举，有102名候选人参加角逐，创下历史记录。

在竞选期间，安大略省省长道格-福特（Doug Ford）曾支持该市前警察局长马克-桑德斯（Mark Saunders），他坚定地反对奥利维亚-周至蕙的候选资格，并提到周至蕙若当选将是未来的"灾难"。

然而，在周一晚上，他祝贺了周至蕙当选。他在社交网络上发表的信息中宣称："虽然我们在所有事情上意见不一致，但我们都有意愿使多伦多成为一个让企业、家庭和工人都能繁荣的地方"。

66岁的奥利维亚-周至蕙是左翼新民主党（NDP）的前国会议员，也是前多伦多市议员。

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