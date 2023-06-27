加拿大火灾烟雾周一飘至欧洲，但 "不太可能 "影响空气质量

欧洲，灾害，环境

加拿大魁北克省目前正燃烧有81场森林大火，其中27场被指火势失控。周一（6月26日）火灾烟雾已经蔓延至法国等欧洲国家上空。但据欧洲哥白尼观测站表示，这些火灾烟雾中悬浮细小颗粒由于在 "不太可能 "对欧洲的空气质量产生影响。

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欧洲观测站哥白尼接受法新社采访时说，加拿大史无前例的大火产生的烟雾6月26日到达西欧，但由于其中所含的细小颗粒在海拔几公以上传播，"不太可能 "对欧洲的空气质量产生影响。

哥白尼大气监测服务机构（CAMS）的科学家马克-帕林顿（Mark Parrington）周一说："烟羽已蔓延至伊比利亚半岛以及爱尔兰和英国，并将最终穿过法国、比荷卢三国和德国，然后继续进一步向东“。他说，基于卫星观测，"显示整个大西洋的气溶胶浓度很高（......），但主要是在非常高的高度，预测不太可能对欧洲的空气质量产生影响"。

他强调指，这些气溶胶指的是悬浮在火灾烟雾中的细小颗粒，特别是由 "不完全燃烧"产生的一氧化碳组成， "大约有一个月的大气寿命 "使其成为 "非常好的烟雾运输追踪器"。据马克-帕林顿介绍："烟雾和一般的大气污染的远距离迁移一般发生在2至8公里的高海拔层，那里，某些污染物的大气寿命更长，它们可以被更强的风更迅速地传播“。

自一月初以来，加拿大已有超过740万公顷的土地被烧毁；由于干旱和高温，昨天仍有244场森林火灾无法控制。

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01:41 加拿大森林火灾烟雾周一飘至欧洲 © france24视频图像

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