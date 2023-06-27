卢卡申科确认普里戈津抵达白俄罗斯：给他一个废弃的军事基地

白俄罗斯/瓦格纳

白俄罗斯总统卢卡申科证实，俄罗斯瓦格纳集团老板普里戈津（Evgeniy Prigozhin）已经抵达白俄罗斯，他还透露，给普里戈津提供一个废弃的军事基地，白俄防长有意将这支武装纳入麾下...

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白俄通讯社（BelTA）消息，白俄罗斯总统亚历山大-卢卡申科6月27日在为高级军官举行的授予肩章仪式上表示，俄罗斯私营军事公司瓦格纳的负责人叶夫根尼·普里戈津（Evgeniy- Prigozhin）人在白俄罗斯。他还谈到了6月24日与普里戈津谈判的细节。

亚历山大-卢卡申科说："他（俄罗斯总统弗拉基米尔-普京）昨天承诺的安全保证已经提供。我已经看到普里戈津乘坐这架飞机了。是的，的确，他今天在白俄罗斯。正如我所承诺的那样：如果你想在我们国家和其他地方呆上一段时间，我们会帮助你。当然，费用自理"。

卢卡申科还说："但是，（白俄防长维克多-）赫里宁说，他可以把这样一支部队作为自己军队的一部分。我同意。不要犹豫，和他们谈谈"。

白俄罗斯总统卢卡申科还说，"我们向他们提供了一个废弃的军事基地。我们有围墙，啥都有。搭起你们的帐篷。

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