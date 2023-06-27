普京向全国发布讲话，展现“国内和平保障者”姿态

普京/兵变

在瓦格纳短暂的叛乱结束，其首领普里戈津辩称他们的行动是为“拯救瓦格纳集团”而非夺取政权之后，俄罗斯总统普京周一晚上，第一次向全国发表讲话，他以“俄罗斯国内和平保障者”的姿态，宣布他亲自指挥避免了一场流血冲突。

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普京说："从事件一开始，就根据我的“直接指示”采取了措施，以避免发生巨大的流血事件"。普京指责乌克兰和西方希望"出现这种自相残杀的结果"。

法新社说，前不久，美国总统乔-拜登保证说，西方与这些事件"毫无关系"，并强调这是"俄罗斯内部问题"。

普京在讲话中感谢俄罗斯人的"团结"和"爱国主义"，他称"这种公民团结表明，任何要挟、制造内部叛乱的企图都注定会失败。

对于参与兵变的瓦格纳成员，普京提出三个选择，一是加入正规军，二是"回到家庭和亲人身边"，三是"前往白俄罗斯"，根据克里姆林宫的说法，他们的老板叶夫根尼-普里戈津将在那里流亡。

周一晚上，普京再次指责瓦格纳的老板，说他"背叛了他的国家和人民"，同时向自己的手下"撒谎"。但没有指名道姓。

当天早些时候，普里戈津为他的叛变行为辩称，他想拯救他的瓦格纳集团，而不是夺取权力，而且瓦格纳的正义游行凸显了俄罗斯存在"严重安全问题"。

法新社说，在整个周一，俄罗斯当局努力在国内塑造一个正常的形象，尽管在24小时内，在乌克兰的反攻中，弗拉基米尔-普京的形象受到严重打击。

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