瓦格纳首领普里戈津飞机被发现降落白俄罗斯

普里戈津/白俄罗斯

据法广（RFI）俄语部消息，一架瓦格纳首领普里戈津的飞机今天6月27日上午从圣彼得堡飞往白俄罗斯。但不知他本人是否在飞机上。

与瓦格纳首领普里戈津有关一架飞机降落在白俄罗斯2023年6月27日

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据路透社说，根据空中交通追踪网站飞行雷达（Flightrada）24的报道，一架在俄罗斯注册，与瓦格纳领导人普里戈津（Yevgeny Prigozhin）有关的“Embraer Legacy 600”飞机，于周二从俄罗斯飞往白俄罗斯。

根据飞行雷达Flightradar24，这架俄罗斯飞机在国际标准时2:32出现在多斯托夫（Dostov）地区，然后在国际标准时4:20向白俄罗斯首都明斯克下降。

这架飞机的识别码与美国外国资产控制办公室掌握的与叶夫根尼-普里戈津有关的识别码相同。

根据上周六由白俄罗斯总统卢卡申科斡旋达成的协议，瓦格纳手下的兵变结束后，叶夫根尼-普里戈津将在白俄罗斯寻求庇护。

克里姆林宫发言人德米特里-佩斯科夫在周二27日的例行新闻发布会上说，俄罗斯没有关于叶夫根尼-普里戈津下落的信息。

周一，叶夫根尼-普里戈津在电报群Telegram消息服务上发布了一段11分钟的音频信息，他说他的兵变不是为了推翻俄罗斯政权，而是为了阻止瓦格纳的解体，并抗议俄罗斯正规军在乌克兰的军事指挥部的无效。

当晚，俄罗斯总统弗拉基米尔-普京承诺赦免那些帮助"避免流血冲突"的雇佣兵。允许不愿加入正规军的雇佣兵在白俄罗斯与他们的领导人普里戈津会合。

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