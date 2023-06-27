联合国在乌克兰记录到77名被俄罗斯关押的平民遭“法外处决”

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据联合国人权事务高级专员办公室称，自俄罗斯入侵乌克兰以来，联合国已经记录到77起俄罗斯在其占领的领土上任意拘留的平民遭“法外处决”事件。

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联合国人权高专驻乌克兰办事处主任马蒂尔达-博格纳（Matilda Bogner）6月27日在新闻发布会上，就记录到77起俄罗斯在乌克兰占领区任意拘留平民并实施法外处决事件说："这是一种战争罪，是公然践踏国际人道法"。

法新社消息，博格纳女士在乌克兰通过视频连接直播说：毫无疑问，俄罗斯对被拘押平民的法外处决的实际人数要比她所能调查到人数多，不过，她也说，"我们也不认为会多很多"。

除了法外处决，联合国人权事务高级专员办还记录了864起俄罗斯武装部队、执法机构和监狱当局的任意拘留案件，他们"对被拘留的平民实施了广泛的酷刑和虐待"。

这份由联合国人权高专办驻乌克兰办事处起草并于周二6月27日在日内瓦提交的报告，涵盖了从俄罗斯开始入侵的2022年2月24日到2023年5月23日这段时间。

报告总共记录了900多起任意拘留平民的案件，包括儿童和老人。报告指出，"这些案件中的绝大多数是由俄罗斯联邦犯下的"。

博格纳女士说，"显然，这个数字要高得多。也许是两倍之多"。因为这个报告只考虑了个别案件，而没有考虑大规模监禁。

乌克兰方面

在乌克兰方面，联合国人权高专办"记录了75起乌克兰安全部队任意拘留的案件，主要是与战争有关的罪行嫌疑人"，其中的一半人遭受了酷刑和虐待。在"这些案件中的很大一部分还构成了强迫失踪，主要是由乌克兰安全局实施的"。

联合国的报告指出："被任意拘留的人中有一半以上受到乌克兰安全部队的酷刑或虐待"。这种情况发生在人们被审讯的时候，通常是在他们被捕后立即发生。

联合国人权高专办的这个调查是基于对受害者、证人和其他人的1136次采访，274次现场访问和对乌克兰当局管理的官方拘留场所的70次访问，他们被允许"完全自由但保密地访问所有官方拘留场所和囚犯，只有一个例外。"

这个例外涉及87名俄罗斯平民水手，他们被迫在敖德萨地区的船上呆了几个月才被释放或交换。联合国人权高专驻乌克兰办事处主任博格纳夫人从未得到关于禁止她接触这些特定囚犯的解释。

在俄罗斯方面，尽管联合国人权高级专员提出要求，莫斯科当局没有批准任何探视。

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