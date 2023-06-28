上法庭：斯里兰卡放弃向中国出口十万猕猴计划

斯里兰卡/中国

一家中国私营公司向斯里兰卡政府提议将该国十万只猕猴出口到中国动物园，这笔交易被30个团体告上法庭予以阻止。自然保护组织警告说，这些猴子可能被送往实验室而不是动物园。

一群猴子在科伦坡的一座佛寺墙上休息2009年10月16日。

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路透社科伦坡6月27日电，斯里兰卡野生动物和自然保护协会（WNPS）周一宣布，斯里兰卡已经放弃了向中国出口10万只濒临灭绝的托克猕猴的计划，该协会是将此案告上法庭的30名请愿者之一。

这个岛国面临着70多年来最严重的经济危机，它正在考虑一家中国私营公司的提议，即捕获野生托克猕猴并出口到中国的动物园。

自然保护组织警告说，这些猴子可能被送往实验室而不是动物园，并要求该国的上诉法院推翻任何将猴子出口到中国的决定。

自然保护协会在一份声明中说，当星期一处理此事时，总检察长说，（政府）的野生动物和保护部已向其保证，"他们不会采取步骤向中国出口猴子"。

斯里兰卡野生动物和自然保护协会说，"此案将于7月6日在上诉法院进行审理，以将国家向法院作出的上述承诺记录在案"。

托克猕猴目前只在斯里兰卡被发现，是国际自然保护联盟（IUCN）确定的濒危物种之一。

非营利性动物保护组织（PETA）说，斯里兰卡政府的决定就是承认这些动物不是"可供买卖的商品"。

非营利性动物保护组织的灵长类科学家丽莎·琼斯-恩格尔（Lisa Jones-Engel）博士说，"这些猕猴是有家庭的个体，他们生活在紧密的社区中。他们的生命很重要，他们对森林家园的贡献也很重要"。

路透社这个报道说，目前那家中国私营公司与斯里兰卡政府之间拟议交易的价值尚未披露。

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