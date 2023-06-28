俄罗斯空袭乌东城市餐厅 已知9人死亡56人受伤

乌克兰/俄罗斯轰炸

俄罗斯周二空袭了乌东城市克拉马托尔斯克（Kramatorsk）一家受欢迎的餐馆。据乌克兰紧急服务部门6月28日宣布，至少有9人死亡，56人受伤。

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据法新社报道，昨天遭俄罗斯空袭的克拉马托尔斯克是基辅在乌东控制的唯一大市镇。乌克兰国家紧急事务局在电报群（Telegram）上说，“死者中包括三名儿童”。它补充说：“救援人员正在搜索被毁建筑的废墟，寻找可能埋在废墟下的人”。

法新社介绍，俄军这次空袭摧毁了位于市中心的里亚比萨餐厅，那里是深受记者、援助人员和士兵欢迎的地方。乌克兰媒体报道了外国军事教官在该镇的存在。

据乌克兰警方称，俄罗斯向该市镇发射了两枚S-300地对空导弹。这里在战前有15万人口，目前是乌克兰在乌东控制的唯一大型城镇。

袭击发生时，哥伦比亚的知名作家赫克托-阿巴德（Hector Abad）、政治家塞尔吉奥-贾拉米洛（Sergio Jaramillo）和《时代》日报驻乌克兰记者卡塔利娜-戈麦斯（Catalina Gomez）与乌克兰作家维多利亚-阿梅利纳（Victoria Amelina）正在这所餐厅用餐。阿巴德先生和贾拉米洛先生签署的声明对当时的情况做了描述。

小说家受重伤

这份声明说，37岁的乌克兰小说家维多利亚-阿梅利纳"因颅骨受伤而处于危险状态"。

据乌克兰检察官办公室称，除了这间餐厅之外，一些公寓、商店、汽车、邮局等其他建筑物也遭到了破坏。

一名法新社女记者在袭击现场看到救护车、警察、士兵和该镇的镇长出现在餐厅附近，餐厅前聚集了一群居民。

32岁的厨师鲁斯兰（Rouslan）身着布满灰尘的制服，解释说，轰炸时餐厅里"有不少人"，他指着天空说："我很幸运"。

克拉马托尔斯克是一个主要的铁路枢纽和军事基地所在地，经常成为俄罗斯轰炸的目标。

最致命的一次是2022年4月对火车站的轰炸，在俄罗斯入侵开始几周后，大批平民正在试图离开该镇，那次俄罗斯对当地火车站的轰炸造成61人死亡，160多人受伤。

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