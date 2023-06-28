华日: 瓦格纳首领普里戈津原计划抓捕两名俄军最高领导人

俄罗斯/兵变

西方情报官员称，瓦格纳首领普里戈津原计划抓捕两名俄军最高领导人绍伊古和格拉西莫夫，但这个阴谋被俄罗斯国内情报机构提前知道，导致他即兴制定了一个替代计划。

广告 继续浏览后续

据华尔街日报6月28日引述西方官员的报道说，作为上周末兵变的一部分，瓦格纳雇佣军首领叶夫根尼-普里戈津计划抓捕俄罗斯的军事领导层，在该国国内情报机构知道这一阴谋后，他加快了计划。

普里戈津原本打算在国防部长谢尔盖-绍伊古和俄罗斯总参谋长瓦列里-格拉西莫夫将军计划对与乌克兰接壤的南部地区进行访问时，抓捕这两人。但据西方官员称，俄罗斯联邦安全局（FSB）在计划执行的前两天发现了这个计划。

阴谋的过早启动是可能解释其在36小时后最终失败的因素之一，当时普里戈津取消了对莫斯科的武装游行，该游行最初没有遇到什么抵抗。

俄罗斯国民警卫队（直接向总统普京报告的国内军事力量）指挥官维克多-佐洛托夫（Viktor Zolotov）将军也说，当局在普里戈津发起行动之前就知道他的意图。

周二，佐洛托夫对国家媒体说："关于将于6月22日至25日开始的叛乱准备工作的具体信息是从普里戈津的阵营泄露出来的。

据一位熟悉情况的人士称，西方情报机构也通过分析截获的电子通信资料和卫星图像，很早就发现了普京的前密友普里戈津的计划。西方官员说，他们认为最初的阴谋有很大的成功机会，但在阴谋被泄露后失败了，迫使普里戈津即兴制定了一个替代计划。

熟悉此事的人士说，尽管克里姆林宫知道这一阴谋，但莫斯科未能阻止瓦格纳军队几乎一路向莫斯科进军，因此，这一情报还是让人们对普京的权力范围产生了疑问。

情报显示，普里戈津的阴谋是基于他相信部分俄罗斯武装部队会加入叛乱并反对他们的指挥官。根据西方情报部门的调查结果，准备工作包括在袭击前几天囤积大量的弹药、燃料和设备，包括坦克、装甲车和复杂的移动防空系统。

普里戈津得知泄密消息后，被迫在周五提前采取行动，成功占领了俄罗斯南部城市罗斯托夫，这是入侵乌克兰的一个关键指挥点。据西方情报部门称，瓦格纳的部队轻而易举地占领了这座拥有100万人口、拥有大型军用机场的城市，这表明一些正规军指挥官可能参与了这一阴谋。

苏洛维金

西方官员说，他们相信普里戈津已经向高级军官传达了他的意图，可能包括俄罗斯航空航天部队的指挥官谢尔盖-苏罗维金（ Sergei-Surovikin）将军。目前还无法确定苏罗维金是否将这一信息传递给联邦安全局，或者该机构如何发现普里戈津的计划。

苏洛维金是第一个在周五谴责这一阴谋的高级指挥官，并敦促普里戈津让其手下停止行动。苏罗维金指挥的部队对瓦格纳纵队进行了空袭，这是俄罗斯正规部队对叛乱分子进行的唯一此类攻击。

克里姆林宫发言人德米特里-佩斯科夫在周三的新闻发布会上驳斥了《纽约时报》早些时候发表的有关苏洛维金的报道，称其为猜测和八卦。

当地记者和旁观者在网上发布的视频显示，瓦格纳的车辆绕过巴士路障，在周六清晨涌入罗斯托夫。普里戈津在进入俄罗斯南部军区总部时出现在镜头中，他斥责俄罗斯国防部副部长尤努斯-别克-叶夫库罗夫（Yunus-Bek Yevkurov）和俄罗斯军事情报局副局长弗拉基米尔-阿列克谢夫（ Lt. Gen. Vladimir Alekseyev）中将。

在没有遇到任何抵抗的情况下拿下指挥所后，普里戈津分兵，命令几千人去莫斯科，而他在罗斯托夫的一个地堡里指挥叛乱，希望正规军能加入他企图推翻军事领导人的行列。

根据西方情报部门的分析，如果白俄罗斯总统亚历山大-卢卡申科没有提出调停，这一阴谋很可能会以莫斯科的武装对峙而告终。

卢卡申科

据西方情报部门称，卢卡申科建议在他的国家接待瓦格纳，部分原因是为了加强他自己的安全，防止俄罗斯的可能侵占。普京长期以来一直寻求将白俄罗斯纳入俄罗斯联邦。

瓦格纳部队在前往莫斯科的路上几乎没有遇到任何阻拦。没有证据表明有任何正规部队转而加入他们。

前国防部官员米哈伊尔-兹文丘克（Mikhail Zvinchuk）表示，瓦格纳叛乱引发了俄罗斯武装部队的大规模清洗，他现在经营着一个关于俄罗斯军队及其入侵乌克兰的博客。

兹文楚克写道，镇压叛乱时的优柔寡断被作为清洗指挥官和官员的一个理由。自周六以来，人们一直没有看到苏洛维金。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅