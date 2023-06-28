立陶宛宣布为乌克兰购买两套挪威“地对空”导弹系统

立陶宛/乌克兰

立陶宛政府6月28日周三宣布，已从挪威的康斯伯格（Kongsberg）公司购买了两套先进的NASAMS地对空导弹系统，将在三个月内交付乌克兰。

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法新社说，这一消息是立陶宛总统瑙塞达（Gitanas Nauseda）抵达基辅与乌克兰总统泽连斯基会谈时宣布的。

瑙塞达总统在脸书（Facebook）上解释说："NASAMS发射装置将在不久的将来抵达乌克兰。

他在单独发布的视频中补充说，“即使在这种情况下，尽管我们的库存空了，我们也能找到机会帮助我们的朋友”。

立陶宛国防部长阿努萨乌斯卡斯(Arvydas Anusauskas)对这份合同的估值为980万欧元，他称，将在三个月内运抵乌克兰。

据立陶宛国防部称，挪威将为乌克兰提供这款空防（NASAMS）发射装置的后勤设备。

乌克兰总统泽连斯基周三在推特上就立陶宛为乌克兰的这项采购，向瑙塞达总统表示了"感谢。他补充道，“这是对保护乌克兰天空和拯救乌克兰生命的一个重要和及时的贡献”，并说，“我们一同走向胜利”。

此外，立陶宛还将向基辅提供10辆M113装甲运输车。据立陶宛国防部称，加上今年晚些时候将交付的弹药，立陶宛对乌克兰的军事援助总额将超过5亿欧元。

瑙塞达总统和泽连斯基总统将讨论下个月在维尔纽斯举行的北约峰会，以及乌克兰加入欧盟的申请。

立陶宛与其他两个波罗的海国家爱沙尼亚和拉脱维亚一样，自2022年2月24日俄罗斯入侵以来，对乌克兰表现出坚定不移的团结支持。

这三个波罗的海国家在1991年获得独立之前曾被苏联占领了几十年。它们独立后都加入了北约和欧盟。

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