纽时: 俄军高级将领在瓦格纳兵变前已知情

俄罗斯/兵变

俄罗斯私人军事集团瓦格纳上周六的流产兵变，被认为可能得到俄军高层将领的支持。美国官员称，在瓦格纳兵变发生前，苏罗维金将军已经知道普里戈津将发动兵变的计划。

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据《纽约时报》周二引述一些“听取了美国情报界简报”的美国官员的介绍，俄罗斯在乌克兰的军事行动副指挥官谢尔盖-苏罗维金（Sergei Surovikin）被指预先知道瓦格纳首领普里戈津正在策划一场针对莫斯科国防官员的叛乱行动。

据分析人士称，苏罗维金是一位有威望的将领，在去年乌克兰的反攻后，他参与了俄军战线防御体系的构筑。今年1月，他的最高指挥官职位被人取代，但是他对这场战争的行动仍有影响力，在军中也很受欢迎。

美国官员还表示，有迹象表明，另一些俄罗斯将军也可能支持了普里戈津用武力改变国防部领导层人事的计划。该报引述美国前任和现任官员的分析称，普里戈津如果不是确信别的权势人物会出手相助，是不会发起兵变的。

纽时说，如果苏罗维金将军参与了上周末的事变，那将是普京的乌克兰战争开始以来，俄军领导层内斗的最新迹象，也许表明，普里戈津的支持者与普京的军事顾问国防部长绍伊古和总参谋长格拉西莫夫之间存在更广泛的分歧。

而这场内斗也有可能决定俄罗斯军队在乌克兰战场的未来，西方支持的部队正在那里展开新一轮反攻，意在夺回被莫斯科占领的领土。

美国官员们表示，普京现在必须做出决断，那就是要不要相信苏罗维金协助了普里戈任发动兵变，以及应该做出何等反应。

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