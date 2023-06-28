美国考虑出台新措施 收紧向中国出口人工智能芯片限制

美国/中国/芯片

拜登政府可能最快在7月出台新的限制措施，进一步控制向中国出口人工智能芯片，以防这些技术被用来打击美国自己。

中国和美国的国旗在装有半导体芯片的印刷电路板上2023年2月17日拍摄

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《华尔街日报》周二援引知情人报道，这些限制是在人们担心中国利用英伟达（Nvidia）和其他公司的人工智能芯片进行武器开发和黑客攻击的情况下做出的。

该消息说，美国商务部可能在下月（7月）初采取行动，停止英伟达和其他芯片制造商在没有许可证的情况下向中国和其他相关国家的客户出口芯片。

这一决定可能会进一步降低中国发展人工智能能力的能力。去年美国实施的限制措施已经切断了英伟达（Nvidia）和美国超微半导体公司（AMD）制造的最先进的人工智能芯片向中国的出口。

英伟达对那次限制做出了变通：为中国市场制造了一个名为“A800”的人工智能AI芯片版本，其性能低于美国商务部规定的门槛。这款芯片取代了“A100”，后者被广泛用于数据中心进行人工智能计算。

华尔街日报引述知情人说，美国商务部设想的“新限制”甚至也会禁止在没有许可证的情况下销售“A800”芯片。

据一些熟悉讨论情况的人士称，美国政府还在考虑限制向中国人工智能公司租赁“云”服务，这些公司曾利用这种安排规避先进芯片的出口禁令。

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