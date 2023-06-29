初步调查：中国气球利用美国技术监视美国人

美国中国气球

中国侦查气球在美国境内被击落后的初步调查结果今天29日由华尔街日报透露出来，美国发现该飞行器使用美国技术，收集美国的照片和视频等信息。

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华尔街日报今天6月29日报道，美国官员援引一项严密调查的初步结果说，今年年初漂浮在美国上空的中国间谍气球装载了美国制造的设备，帮助它收集照片、视频和其他信息。

几个国防和情报机构以及联邦调查局已经分析了近五个月前美国军方发现并击落气球后收回的碎片，这一事件给已经充满争议的美中关系增加了新的、意想不到的波动。

美国政府官员们说，该分析发现气球上塞满了商业上可获得的美国装备，其中一些在网上出售，并夹杂着更多的中国专业传感器和其他设备，以收集照片、视频和其他信息传输给中国。他们说，这些发现支持了一个结论，即该飞行器的目的是进行间谍活动，而不是像北京所说的那样进行天气监测。

这些官员们称，中国的气球混合了标准和专业设备，是北京在监视方面的一次创造性尝试。

中国侦查气球今年2月在美国境内被打下来，引发了一场外交危机。据美国官员们说，虽然气球在经过阿拉斯加、加拿大和美国毗连州的8天时间里收集了数据，但该飞行器似乎没有将这些信息传回中国。这些官员拒绝透露该飞行器是否出现故障，尽管五角大楼说美国军方采取了反措施来防止气球收集信息。

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