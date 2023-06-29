印度和菲律宾同意开始谈判贸易协定，加强国防关系

印度/菲律宾

面对中国在南中国海越来越强硬的立场，菲律宾和印度正在靠近。两国同意开始谈判贸易协定，加强国防合作，并强调需要执行联合国仲裁法庭在2016年作出的关于南海问题的裁决。

广告 继续浏览后续

据印度报业托拉斯（PTI）新德里报道，正在印度访问的菲律宾外长与印度外长周四6月29日宣布双方同意开始就双边优惠贸易协定进行谈判，并承诺加强国防合作，特别是在海洋安全领域的合作，因为中国正在南中国海展示越来越强硬的立场。

该报道说，菲律宾外交部长恩里克-马纳洛（Enrique A．Manalo）和印度外交部长苏杰生（S. Jaishankar）进行了深入会谈。双方还强调需要执行联合国仲裁法庭在2016年作出的关于南海问题的裁决。

另据印度财经媒体“bqprime”说，印度和菲律宾之间的国防和安全关系正处于上升阶段。去年1月，菲律宾与印度达成了一项3.75亿美元的交易，向印度采购三组布拉莫斯巡航导弹。一份联合声明说，双方强调印度和菲律宾在自由和开放的印度洋-太平洋地区有着共同的利益，并强调了和平的必要性。

据维基百科介绍，布拉莫斯是一种超音速巡航导弹，可以从潜水艇、水面舰艇、飞机或地面站发射。它由印度（国防研究与发展组织）和俄罗斯（NPO Machinostroyenia）联合开发，双方为此成立了一家联合公司--布拉莫斯航空航天私人有限公司。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅