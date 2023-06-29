欧盟峰会讨论瓦格纳兵变失败和向乌克兰提供安全保障

欧盟/乌克兰/俄罗斯

欧盟各国的领导人今天6月29日将在布鲁塞尔举行峰会，讨论瓦格纳兵变的失败，其进军莫斯科的后续影响，以及欧盟对乌克兰的安全支持。

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据政客Politico的“晨间电邮”通讯（Playbook）表示，据其预先获得的欧盟峰会结论草案，欧盟领导人将同意向乌克兰提供"安全承诺"。

这个发自布鲁塞尔的消息透露，向乌克兰提供安全保障的承诺是法国要求插入的一段，但并非没有争议，因为一些国家（如奥地利和爱尔兰）不是北约成员，在军事上是中立的。

据英国金融时报今天说，在俄罗斯的不稳定性上升和乌克兰战争中的战线已固定的背景下，欧盟各国领导人寻求为基辅达成一项长期的承诺。

乌克兰在该国东部和南部被俄罗斯重兵把守的阵地上进行了艰苦卓绝的斗争，但进展缓慢，这浇灭了一些国家首都对战场上迅速取得突破以促进和平谈判的希望。

与此同时，俄罗斯军阀普里戈津（Yevgeny Prigozhin）对俄罗斯高层的叛变，引发了人们对俄军内部团结的质疑，以及乌克兰如何能够最好地利用这一点的思考。

该报说，欧盟成员国法国和德国，以及英国和美国，已经带头致力于缔结双边安全协议，向乌克兰提供长期资金、军事物资、培训和情报，以帮助其击退俄罗斯的大规模入侵，并保护其免受未来的侵略。

虽然远未达到加入北约后的相互防御，但这些承诺旨在提供某种形式的权宜之计，以安抚基辅，使其对西方的持久支持充满信心。

一位参与讨论的外交官称，由法国设计的拟议的欧盟宣言旨在向乌克兰和俄罗斯发出"一个非常明确的政治信号"。

另一位官员称，这也被认为是为了确保欧盟在为保护乌克兰而制定的更广泛的安全框架中占有一席之地，并且不会被美国领导的北约所排挤。

但据了解讨论情况的官员称，该草案遇到了来自爱尔兰、马耳他和奥地利等中立国的阻力，他们希望明确"承诺"的内容。

金融时报看到的领导人声明草案指出，欧盟及其成员国"随时准备与合作伙伴一起，为未来对乌克兰的安全承诺做出贡献，这将有助于乌克兰长期自卫，阻止侵略行为，抵制破坏稳定的努力"。

草案补充说，将开展工作以"迅速考虑这种贡献的方式"，同时考虑到 "某些成员国的安全和国防政策"（指中立国家）。

该文本在通过之前可能会被修改。一些成员国表示，"承诺"这一概念的定义非常宽泛，并要求欧盟的外交政策部门提供一个更正式的纲要。

一位欧盟外交官说："我们已经在安全承诺方面做了很多工作"。他提到欧盟对基辅的财政支持，以及在采购、生产和供应更多弹药方面的举措。

另据Politico今天说，欧盟领导人不反对使用俄罗斯国有资产（支持乌克兰）。欧盟正在研究使用其冻结的俄罗斯央行储备的法律选项，其中大部分储备都存放在比利时的欧洲清算银行。一个想法是对这些资产储备产生的"意外利润"征税；另一个想法是对这些钱进行投资，并从收益中提取资金。

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