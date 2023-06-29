美前副总统彭斯突访基辅会见泽连斯基：继续呼吁美国对乌提供强有力支持

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美国前副总统彭斯（Mike Pence）6月29日突然访问了乌克兰首都基辅，成为竞选期间第一位与乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）会面的共和党总统参选人。这次访问是在战争的关键时刻进行的，就在瓦格纳武装兵变和俄罗斯对乌克兰克拉马托尔斯克的一家比萨店进行致命的导弹袭击之后。

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彭斯一直直言不讳地表示支持乌克兰，此举发出了一个响亮的信息，即他认为美国应该在该国抵抗俄罗斯入侵的斗争中继续发挥主导作用。

彭斯在访问中向美国全国广播公司（NBC）表示：“我相信美国是自由世界的领导者，但是，仅仅作为一个普通公民来到这里——能够真正亲眼看到乌克兰士兵在那些树林中坚守阵地的英雄主义，看到伊尔平（Irpin）这里的人们阻挡俄罗斯军队的英雄主义，看到那些在俄罗斯无理和无端入侵的情况下家园确实遭到炮击的家庭——更是坚定了我的决心，尽我所能，继续呼吁美国对我们的乌克兰朋友与盟友提供强有力的支持。”

彭斯周四亲身了解到乌克兰人在过去16个月中经历的暴行，除了与泽连斯基会面外，还将访问莫什丘（Moshchun）、布查和伊尔平——经俄军占领和蹂躏的三个城市。

乌总统办公室主任顾问波多利亚克（Mykhailo Podoliak）说，彭斯“绝对清楚地了解了俄罗斯是什么”。“他深深地了解俄罗斯，也深深地了解这场冲突的性质，它不是关于领土，不是关于任何企业，不是关于任何东西，除了主要的东西……那些创造美国的价值观，”波多利亚克说，直指“自由、竞争和民主”。

波多利亚克补充说，“这是在帮助一个愿意捍卫整个美国赖以生存的基本、核心价值观的国家”。

美国对乌克兰战争的支持前景堪忧，而彭斯在共和党初选中试图争取的选民并不急于援助该国。在NBC最新的全美民意调查中，52%的共和党初选选民表示，他们不太可能支持向乌克兰提供更多资金和武器的候选人，而只有28%的人表示他们更可能支持。

“我来到这里是因为美国人民必须了解我们所取得的进展，以及对乌克兰军队的支持如何符合我们的国家利益，”彭斯在被NBC新闻问及该民调结果时说。“我确实相信，现在我们国家比以往任何时候都更需要能够阐明美国在世界上的领导地位的重要性的领导人。”

彭斯补充说：“我们将让投票和政治来决定，但对我来说，重要的是在这里更好地了解乌克兰人民所承受的一切，了解俄罗斯军队无端入侵时对他们实施的无所顾虑的暴力，以及他们在击退俄军方面取得的进展。”

彭斯说：“这坚定了我的决心，使我更有能力回家向美国人民讲述美国支持击退俄罗斯侵略的极端重要性”。彭斯的立场也使他有别于一些共和党的竞争对手。而在周四谈及他对外交政策的看法时，彭斯回顾了美国前总统里根的指导思想。

彭斯表示，“自从罗纳德·里根（Ronald Reagan）的时代以来，美国人民总是站在那些为捍卫自己的自由而进行抵抗的人一边。我们实际上称其为里根主义——这个想法是，如果你们当年愿意在你们的国家与共产党作战，我们将给你们在那里与他们作战的手段，这样我们就永远不必在我们的土地上与他们作战。这是打倒苏联并使乌克兰一开始就能生活在自由中的部分原因。但我确实相信，大多数共和党人和大多数美国人仍然坚持这一自由事业。”

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