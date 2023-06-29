美国财长耶伦希望访中国"重建联系"

美国/中国

美国财长耶伦在周三播出的一个采访中表示，她希望访问中国，与北京"重新建立联系"，尽管两国之间存在分歧。

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美国MSNBC频道周三播出对美国财政部长珍妮特-耶伦在的采访。耶伦告诉该媒体，“（北京）有了新的领导人，我们需要相互了解”。

法新社发自华盛顿的电稿说，近年来，中国和美国之间的紧张关系有所上升，美国总统拜登和他的前任特朗普将北京视为对美国统治地位最严重的长期威胁。

美中两国之间的分歧集中在贸易、技术和台湾问题上。

今年3月，中国外交部长秦刚指责华盛顿助长双边紧张关系。

珍妮特-耶伦承认美中两国存在分歧，她补充说，美国将继续捍卫其国家安全利益。

这位前美联储主席告诉MSNBC，"美国正在采取措施，并将继续采取措施，保护我们的国家安全利益，即使我们要付出经济代价，我们也会这样做"。

去年，美国以国家安全为由，对向中国出口计算机芯片和技术施加了限制。

北京指控这些限制是不公平地阻碍中国的经济增长的"技术恐怖主义"。

美国财长耶伦表示，经济竞争对美中两国都有利。她在采访中说：良性的竞争对美国和中国的企业和劳动者都有利。而"同时对美中的公司及工人都有利的良性竞争，是能做到的，也是我们所希望的。

耶伦夫人在这次采访中没有说她将何时访问中国。据彭博社本周报道，她计划在7月初访问中国，在北京与中国财长进行会谈。

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