普京与莫迪通话通报瓦格纳兵变事件，莫迪介绍赴美访问情况

俄罗斯/印度/国际

据克林姆林宫介绍，在印方的倡议下，俄罗斯总统普京与印度总理莫迪6月30日举行了电话会谈。

广告 继续浏览后续

克宫的新闻稿介绍称，“关于6月24日的事件，莫迪对俄罗斯领导人为保护法律和秩序、确保国家稳定和人民安全而采取的坚决行动表示理解和支持。”

克宫称，“在讨论双边合作的热点问题时，两国领导人指出了在不同领域进一步持续实施大型联合项目的重要性，并对2022年和今年第一季度贸易的实际增长表示满意。”

克宫称，“特别关注了在上合组织和印度今年担任轮值主席国的二十国集团（G20）以及金砖国家安排下的互动。此外，莫迪向普京介绍了他的国际交往，包括他最近对华盛顿的访问。”

克宫表示，“电话会谈还审议了围绕乌克兰的局势。俄罗斯总统对‘特别军事行动区’的现状进行了评估。他强调，基辅断然拒绝采取政治和外交措施来解决冲突。谈话是实质性和建设性的。两位领导人确认，他们都希望加强俄罗斯-印度特殊且具特权的战略伙伴关系，并计划在未来进行接触。”

新德里方面，印度总理府的新闻稿称，“莫迪总理今天与俄罗斯联邦总统普京先生阁下进行了电话会谈。他们回顾了双边合作的进展，并就共同关心的区域和全球问题交换了意见。普京总统向总理通报了俄罗斯最近的发展。”

印度总理府称，“在讨论乌克兰局势时，总理重申了他对对话和外交的呼吁。两位领导人同意保持联系，继续努力进一步加强两国特殊且具特权的战略伙伴关系。”

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅