欧盟集体表示，反对任何单方面通过武力或胁迫改变台海现状的行为

欧盟/中国/台湾

欧盟27国领导人周五（6月30日）集体表示，反对任何单方面通过武力或胁迫改变台海现状的行为。

广告 继续浏览后续

欧盟27国领导人6月30日集体表示，反对任何单方面通过武力或胁迫改变台海现状的行为。这是欧盟首次通过这样的方式阐明自己在台湾问题上的基本立场。

所谓单方面改变台海现状显然指的是中国正在通过各种方式向台湾施加军事、政治、外交和经济压力，并提高了通过武力实现“祖国统一”目标的调门。

由欧盟所有成员国领导人（总统或总理）参加的欧盟理事会峰会在周四和周五两天举行。会议的一项主要议题是欧盟与中国的关系。会议公布的结论文件将此概括为一个所谓的“三位一体”的立场：中国既是欧盟的合作伙伴，也是欧盟的竞争者和系统性的对手。

文件说，尽管双方有着不同的政治和经济制度，但双方也存在共同的利益，这就是：谋求建立一个具有建设性和稳定的关系。文件强调，这种关系必须基于对国际秩序、平衡接触和对等原则的相互尊重之上。

欧盟指出，中国作为联合国安理会的常任理事国，对维护基于规则的国际秩序、联合国宪章和国际法负有特殊责任。欧盟呼吁中国向俄罗斯施加压力，结束这场侵略战争，立即、彻底和无条件从乌克兰撤军。

文件说，东中国海和南中国海对区域和全球的繁荣与安全具有战略意义。欧盟对台湾海峡紧张局势的持续恶化表示关注。欧盟反对任何一方企图通过武力或胁迫改变台海现状的动作。欧盟重申坚持“一个中国的政策”。

欧盟坚定承诺，将继续促进对人权和基本自由权利的尊重。欧盟欢迎恢复与中国的人权对话。此外，欧盟还对强迫劳动、对维护人权的人士和少数民族人士、西藏和新疆的状况，以及中国之前对香港作出的承诺的落实情况表示担忧。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅