联合国教科文/美国

在总部位于巴黎的联合国组织于今天召开的特别大会上以132国同意，15国弃权，10国反对党投票结果，美国正式重新加入教科文组织。包括包括伊朗、叙利亚、中国，俄罗斯等国反对美国恢复联合国教科文席位。在美国前总统特朗普主政时，美国曾退出联合国教科文组织。

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联合国教科文组织大会主席、巴西人圣地亚哥-伊拉萨巴尔-莫拉奥宣布，接受美国重新入会的"决议获得通过"时，会议响起了热烈的掌声。

约有132个国家投票赞成美国的回归，15个国家弃权，10个国家反对，包括伊朗、叙利亚、中国，尤其是俄罗斯，俄罗斯代表团在星期四就程序问题发表了意见，并在星期五提交了修正案，意图推迟辩论。

俄罗斯代表批评说，"我们欢迎华盛顿希望"加入联合国教科文组织，这将加强该组织，但我们认为美国正试图将该组织带入一个平行世界，这真的超出了刘易斯-卡罗尔书中所有荒谬的描述。"俄罗斯外交官称：“他认为，美国必须在加入前全额支付对教科文组织的欠款。”而华盛顿提出的是逐步加入。

伊朗外交官也谴责说，"美国要求偿付欠款的方式是不可接受的"，这相当于 "违反了教科文的规定"。

美国于2017年10月退出教科文组织，谴责教科文"持续的反以色列偏见"。这一退出，连同以色列的退出，自2018年12月起生效。

自2011年巴勒斯坦加入联合国教科文组织以来，当时由奥巴马领导的美国停止对教科文组织所有资助，这对教科文组织来说是一个巨大的打击。美国的捐款占教科文预算22%。

美国是在今年6月初联合国教科文组织法国人总干事给奥黛丽-阿祖莱的一封信中，提出重返联合国教育、文化和科学组织的计划。

虽然美国在2011年至2018年期间对教科文组织的欠款目前计算为6.19亿美元，即超过了教科文组织5.34亿美元年度预算，但他们表示，他们已要求美国国会在2024财政年度支付1.5亿美元，并在随后几年支付同等数额，"直到清偿对教科文组织的欠款"。

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