普里戈津在最新录音中呼吁俄罗斯公众支持 瓦格纳仍在招兵中

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据英国《金融时报》报导，俄罗斯军阀普里戈津（Yevgeny Prigozhin）7月3日在一则新公布的录音中呼吁俄罗斯公众支持他的瓦格纳集团。报导指，该集团仍为在乌克兰的战争招募部队，这显然违背了与克里姆林宫的协议。

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自日前领导未遂兵变以来，普里戈津第二次在社交媒体平台“电报”上发言。普里戈津在周一下午公布的题为“针对最近几天民众的抗议活动发表声明”的录音中说：“我们比以往任何时候都更需要你们的支持”，同时他感谢俄罗斯境内的支持者。

普里戈津补充说，“我想让你们明白，我们的正义游行旨在打击叛徒和动员我们的社会。而且我认为我们在很多方面都取得了成功。”

普里戈津对支持者们说，“在不久的将来，我相信你们会在前面看到我们的下一场胜利。谢谢你们！”

据《金融时报》报导，查看“电报”平台上的广告，瓦格纳周一仍正在积极招募新兵，以便在俄罗斯南部的克拉斯诺达尔地区进行训练。尽管俄总统普京透露了一项协议的细节，根据该协议，瓦格纳战士应该在与俄罗斯国防部签订合同、回家或跟随普里戈津流亡到白俄罗斯之间作出选择。

然而，普里戈津并没有直接批评克里姆林宫。周一通过该组织的热线联系到的一名瓦格纳招聘人员说，有各种“职位空缺”，包括在“特别军事行动区”作战的“著名”风暴部队——指的是乌克兰的战争。

瓦格纳招聘人员说，新战士在部署之前，将在俄罗斯南部的莫尔基诺村（Molkino）进行为期三周的培训。这位瓦格纳官员说，那些想加入该组织的人被告知要删除所有社交媒体账户，因为招募过程“变得更加复杂”。

当被问及下一步是什么时，这名招募人员表示，在未遂兵变发生后，没有发生混乱： “你为什么相信这些新闻？如果情况不对，我们现在就不会进行这样的对话”。他补充说，新战士会与瓦格纳签订合同，而不是与俄罗斯国防部签订。“我们与他们没有任何关系。你看到叶夫根尼·维克托罗维奇（普里戈津）的声明了吗？我们不会与他们签署任何合同”。

此外，普里戈津继续对自己的行踪保持沉默。白俄罗斯总统卢卡申科上周说，在他促成的协议之后，普里戈津已经飞往白俄罗斯。但航班追踪网站Flightradar24的数据显示，此后普里戈津的飞机多次从白俄罗斯飞往莫斯科和圣彼得堡，然后又飞回来，这让人怀疑他是否遵守了协议条款。

卢卡申科在上周二向他的将军们发表的讲话中说，白俄罗斯已经指定了“一个废弃的基地”，用于安置瓦格纳的部队。周一晚间，一个被认为与瓦格纳关系密切的“电报”频道发布了几张 “瓦格纳在奥西波维奇（Osipovichi）的基地设施建设”的照片，该镇位于明斯克东南部约100公里处，照片显示了几排带有木制床铺的军用帐篷。然而，迄今没有出现任何证据或报告表明瓦格纳战士大规模迁往白俄罗斯。

俄罗斯国防部长绍伊古是普里戈津的竞争对手，他之前没有谈到瓦格纳兵变，周一也再次现身。绍伊古在与俄军将领的会议上说：“（政变）计划失败了，因为俄罗斯武装部队的成员仍然忠于他们的誓言和军事职责。”

普里戈津的另一个主要对手、俄罗斯武装力量总参谋长格拉西莫夫（Valery Gerasimov）在兵变企图发生后一直没有公开露面。曾出任“特别军事行动”总指挥的俄罗斯空天军司令苏洛维金（Sergey Surovikin）也没有露面。众所周知，他与普里戈津的关系很好。据信苏洛维金被拘留了，因为克里姆林宫正在打击瓦格纳的同情者。

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