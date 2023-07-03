泽连斯基道贺美国独立日：乌克兰人和美国人将永不放弃自由

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乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）在7月4日美国独立日前于《华尔街日报》登文道贺，并指“乌克兰感谢美国对自由的支持和提供的范例。”

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泽连斯基在文中写道，“美国的缔造者颠覆了历史，他们在个人自由和政治多元化的基础上建立了一个共和国，承诺作为‘自由和独立的国家’生活。它过去是，现在也是，历史上摆脱人类暴政的最伟大尝试。他们打破了几个世纪以来的屈从，创造了一个新型的国家，一个人人平等、自由生活的国家。”

泽连斯基说，“这一雄伟的现实是在1776年7月4日创造的。2022年2月24日，我们乌克兰人作出了同样的选择。美国人民与我们站在一起，我相信，他们将与我们站在一起，直到最后。今天，当美国人庆祝他们的自由和独立时，我们与你们一起庆祝，并设想有一天，乌克兰的每一寸土地都能摆脱试图灭绝我们的残酷暴政。”

泽连斯基说，“十年前，俄罗斯的现任领导写道：‘美国并不例外’。（俄总统普京2013年在《纽约时报》发表文章《解决叙利亚问题的另一种方式》）他后来的所作所为表明了他的真正含义。人类历史上的许多暴君都声称具有全球影响力，但他们都无法激励世界上其他国家的人努力追求人类本性中的最佳状态。这就是为什么当今的俄罗斯暴君，像所有的暴君一样，从根本上说是弱者，他们的政权会随着时间的推移而崩溃。当任何暴君憎恨美国并否认其在争取自由的斗争中的特殊作用时，他就认识到自己不可避免的失败。对于俄罗斯的暴政，我说世界需要更多而不是更少的美国例外主义。”

泽连斯基提及，“当乌克兰人在2014年走上街头推翻俄罗斯支持的独裁者时，他们这样做是因为他们迫切希望获得自由——成为西方的一部分，被美国革命期间形成的理想所统治，即‘人人受造而平等，造物者赋予其若干不可剥夺的权利，包括生命权、自由权和追求幸福的权利’。”

泽连斯基说，“当俄罗斯在2022年全面入侵乌克兰时，它不仅试图将乌克兰人民置于弗拉基米尔·普京的独裁统治之下，而且还试图扑灭激励人们自由的理想。自乌克兰获得独立以来，乌克兰人一直支持民主，捍卫每个人的尊严，并努力与其他欧洲国家一起生活在一个自由的世界。”

泽连斯基表示，“俄罗斯的暴政看到，当它看到乌克兰——自由、独立的乌克兰；强大、民主的乌克兰导致真正的民主和自由在欧洲东翼这里传播，特别是传播到俄罗斯，它就不是永恒的，也不是可持续的。乌克兰与北大西洋公约组织和西方一体化，是自由将继续获胜、和平将取得胜利的保证。”

泽连斯基说，“俄罗斯的暴政正拼命吸引其他自由的敌人，特别是伊朗政权，它试图威胁全世界的自由国家，并向俄罗斯提供武器，每天都在杀害无辜的乌克兰平民。如果——愿上帝阻止这样的事情——俄罗斯在乌克兰取得成功，它将进一步使伊朗这样的国家有胆量拿起武器反对世界上其他地方的自由人民。它将鼓励俄罗斯更深入地入侵欧洲，使其与北约发生直接对抗。”

文章最后，泽连斯基表示：“只有通过坚定地捍卫自由、渴望自由的人以及为保护自由而建立的联盟，才能阻止所有这些情况。我们乌克兰人和你们美国人将永远不会放弃自由。”

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