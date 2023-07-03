泽连斯基：普京对瓦格纳兵变的回应软弱，无法想象没有克里米亚的乌克兰

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乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）最新在接受美国有线电视新闻网（CNN）专访时表示，俄罗斯总统普京对瓦格纳集团兵变的回应是“软弱的”，并指普京正在失去对自己人民的控制。

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泽连斯基在将于周日播出的专访中就瓦格纳兵变事件表示，“我们看到了普京的反应。它很软弱”。

泽连斯基补充说，“首先，我们看到他（普京）并没有控制一切。瓦格纳进军深入俄罗斯，拿下一些地区，说明这是很容易做到的。普京并没有控制（俄罗斯）各地区的局势。”

泽连斯基评价道，“他（普京）曾经拥有的所有垂直权力正在崩溃”。在普里戈津领导的瓦格纳发动兵变，并对普京权威的空前挑战中，一些俄罗斯人为该雇佣兵集团的战士欢呼。经CNN地理定位和核实的视频显示，6月24日，当载有瓦格纳首领的车辆离开俄罗斯南部城市顿河畔罗斯托夫时，当地人群在欢呼。

泽连斯基表示，乌克兰的情报报告显示克里姆林宫正在衡量对普里戈津的支持，他声称一半的俄罗斯人支持瓦格纳首领和该雇佣兵集团的兵变。对泽连斯基的专访是在一个关键时刻进行的，不仅是在普里戈津发动的未遂兵变之后，而且在乌军反攻缓慢推进，以夺回被俄罗斯占领的领土的数周后。

乌克兰反攻的情况被其西方盟友严格观测，周六，一位美国官员告诉CNN，美国中央情报局局长伯恩斯（Bill Burns）日前访问了基辅，并与泽连斯基及乌克兰情报官员举行了会谈。

泽连斯基在采访中说，看到媒体报道他与伯恩斯的会面，令他感到“惊讶”。泽连斯基谈到：“我与中情局局长的沟通应该总是在幕后进行的”。泽连斯基介绍称，“我们讨论重要的事情——乌克兰需要什么以及乌克兰准备如何行动。”

伯恩斯是一位资深的美国外交官，已经成为拜登政府与基辅当局间值得信赖的对话者，并在俄乌战争期间多次前往乌克兰。泽伦斯基说：“我们没有来自中情局的任何秘密，因为我们有良好的关系，我们的情报部门相互交流。”

就与伯恩斯的会谈内容，泽连斯基说，“情况很直接。我们与中情局局长的关系很好，我们正在交流。我告诉了他我们需要的所有与战场有关的重要事情。”

据美方官员透露，伯恩斯是在瓦格纳兵变之前前往基辅的，该事件并不是讨论的话题。泽连斯基周六在基辅的一个新闻发布会上说，普里戈津的叛乱“极大地影响了俄罗斯在战场上的力量”，可能有利于乌克兰的反攻。

虽然乌方的反攻重点是夺回乌克兰南部和东部的领土，但泽连斯基向CNN表示，他的最终目标是解放克里米亚，这个在2014年被俄罗斯违反国际法吞并的半岛。

泽连斯基指出：“我们无法想象没有克里米亚的乌克兰。虽然克里米亚处于俄罗斯的占领之下，但这只意味着一件事：这场战争还没有结束。”

当被问及是否有任何情况可以在没有克里米亚的情况下实现和平时，泽连斯基回答说：“那将不会是胜利。”

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