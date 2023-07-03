美国财长耶伦将于7月6-9日访问中国

美国，中国

美国财政部周日（7月2日）表示，美国财政部长耶伦将于本月6-9日访问中国，与中国官员会谈。这是继美国国务卿布林肯之后，第二位访问北京的拜登政府官员。

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美国财政部称，耶伦在访问北京期间将会晤多位政府官员，"讨论作为世界上最大的经济体，（两国）负责任地处理彼此关系的重要性"。耶伦将强调有必要 "就关注的问题进行直接沟通，并努力应对全球挑战"。

一位财政部官员对记者表示， "我们不指望这次访问能有任何重大突破"， "然而，我们希望与中国进行建设性的讨论并建立更长期的沟通渠道"。

耶伦今年 4月曾详细阐述了美国发展对中经济关系的指导原则，主要内容包括华盛顿首先寻求 "维护其自身和其盟友的国家安全利益"， "通过不以经济利益为目的的有针对性的行动来捍卫人权"。 同时美国希望与中国建立 "健康的经济关系，促进两国增长和创新"。并与中国为发展中国家 "在气候变化和债务减免等紧迫的全球问题上进行合作"。

美中关系自特朗普上台后逐渐恶化，拜登就任后于去年11月首次会晤中国国家主席习近平，试图缓解紧张。今年6月美国国务卿布林肯访问北京，习近平与其会晤被解读为一个外交进步。然而，在6月底加州的一次竞选会议上，拜登称习近平为 "独裁者"，被北京斥为 "挑衅"。

在经贸领域，拜登政府去年出台措施限制美国对中出口半导体和技术部件，而此前拜登政府也维持了特朗普时期对中进口数千亿美元商品征收的惩罚性关税。

据财政部一位官员表示， 耶伦此次北京之行，是“希望推动两国沟通，稳定关系，避免误判风险，并尽可能扩大双方合作"，同时他也表示，耶伦也将向北京表达对刚刚在7月1日生效的中国“反间谍法”的 "关切"。该法对打击北京所指的国安威胁更大的余地，引发在中国经营的外国公司的关注。财政部官员表示，耶伦和其团队希望 "更好地了解中国计划如何应用该项法律"。

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