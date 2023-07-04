泽连斯基呼吁拜登“现在”就邀请乌克兰加入北约，即使战后才能成为成员国

乌克兰/美国/北约

乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）最新在接受美国有线电视新闻网（CNN）专访时呼吁美国总统拜登（Joe Biden）“现在”就邀请乌克兰加入北约，即使是在战后才成为该联盟的成员国也无妨。

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泽连斯基在采访中用英语对CNN指出，拜登是乌克兰是否加入北约的“决定者”。

泽连斯基说道：“他（拜登）支持我们在北约的未来”，但现在发出的邀请将是乌克兰战士的一个巨大动力。乌克兰加入北约的愿望已载入其宪法，该国与北约的关系可追溯至20世纪90年代初。

北约将于7月11日至12日在立陶宛首都维尔纽斯举行峰会，预计各成员国领导人将讨论乌克兰的入盟问题。

泽连斯基在回答关于为什么不等待北约发出邀请的问题时说，“现在，这非常重要”。他补充说，“感受到你在未来真的在盟友身边是如此重要。”

泽连斯基谈到，他理解乌克兰“在战争结束前绝不会加入北约”。北约规定，解决领土争端是“决定是否邀请一个国家加入联盟的一个因素”。

泽连斯基表示：“我们了解一切，但这个信号真的非常重要。而且取决于拜登的决定。”

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