美国财长访北京：分析人士预计不会有重大突破

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美国财政部7月2日晚间宣布，财政部长耶伦将于7月6至9日出访中国。届时将与中共多位资深官员会面，对于美中之间的金融问题展开讨论。

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不过，有美国官员透露，预计耶伦此行不会有重大突破。美国财政部一名高级官员表示，耶伦将在访中期间告知中国经济团队，华盛顿将持续捍卫人权和国家利益，同时也希望在气候变迁和多国债务问题上与北京合作。

这位官员说，美国寻求与中国建立健康的经济关系，促进两国的成长与创新。美国也并非寻求经济脱鈎，因为全面中止贸易和投资往来，将会破坏美中两国和全球经济陷入极不稳定的状态。

根据报导，这名官员没有提供更多耶伦访中行程的细节，也没有说明耶伦会与哪些中方官员见面。但是另一位政府官员告诉路透社，耶伦预计将会见中共国务院副总理何立峰。

据悉，耶伦届时还将对中国新实施的《反间谍法》及限制美国企业向北京表达关切。美国财政部官员说，“我们对这项新法律及其适用方式感到担忧，担心它可能会扩大北京当局认定的间谍活动范围。”他指出，中共的这项新法可能会对更广泛的投资环境和经济关系产生溢出效应。

这名官员还表示，耶伦此行预计不会有“重大突破”，但希望能借此建立与中国新经济团队的长期沟通管道。

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