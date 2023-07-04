【视频】以军杰宁行动之际，特拉维夫发生驾车撞人袭击事件，至少7人受伤

以色列

据以色列警方称，特拉维夫的一条繁忙的商业街周二（7月4日）发生开车撞人袭击事件，袭击者撞人后，下车持刀袭击行人，造成至少有7人受伤。

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据法国电视France24驻耶路撒冷特约记者的报道，袭击者是一名20多岁的巴勒斯坦人，以色列国家安全局（Shin Beth）指，他没有前往以色列的许可，在实施袭击后，这名袭击者最终被一名有枪的市民开枪打死。

报道说，目前没有证据显示这名袭击者与巴勒斯坦的任何派别有关联。但据最新声明，哈马斯对此次袭击行动表示赞扬，但没有声称对行动负责。

袭击事件发生正值以色列军队正在约旦河西岸北部的杰宁镇展开大规模突击行动，杰宁和邻近的难民营是巴勒斯坦武装团体的据点，多次成为以色列行动的目标。

据法广驻特拉维夫特派记者Michel Paul的报道，以军表示3日开始在杰宁进行的军事行动已接近尾声，此次行动的主要目标已经实现，超过120名巴勒斯坦人被逮捕，还有数千人逃离杰宁难民营，以远离战斗区。以军声称缴获了大量的爆炸物和武器，并摧毁了在当地的几个指挥所，一位以色列发言人说，其中一个指挥所位于一座清真寺建筑下。

点击视频，收看法国电视France24的相关报道

01:43 Les forces de sécurité israéliennes sur les lieux de l'attaque à la AP - Oded Balilty

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