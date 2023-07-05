乌克兰和俄罗斯互指对方威胁扎波罗热核电站

乌克兰/俄罗斯

俄罗斯和乌克兰互指对方阴谋袭击扎波罗热（Zaporija）核电站。克里姆林宫周三警告说局势非常紧张。基辅指控俄罗斯在核电站房顶放置疑似爆炸物，意图栽赃乌军轰炸。

广告 继续浏览后续

乌克兰总统泽连斯基在一次电话交谈中向法国总统埃马纽埃尔-马克龙发出警告说，俄罗斯人正在扎波罗热核电站"准备进行危险的挑衅"。他谈到放置在核反应堆附近的爆炸装置。

据政客新闻Politico报道，乌克兰总统泽连斯基周二表示，俄罗斯在扎波罗热核电站的屋顶上放置了"类似于爆炸物的物体"。

同时，乌克兰军队在周二称，"类似于爆炸装置的物体"被"放置在3号和4号反应堆的外部屋顶上"，它们的引爆应该"给人以来自乌克兰方面的轰炸的印象"。

Politico今天引述基辅的乌克兰记者维罗尼卡·梅尔科泽罗娃（Veronika Melkozerova）本周早些时候的报道说，根据乌克兰情报部门的信息，俄罗斯工人已被告知在7月5日，也就是在今天之前，离开该核电站。

克里姆林宫周三警告说，乌克兰可能在俄罗斯控制的乌克兰南部扎波罗热核电站做出"颠覆行为"，并造成"灾难性的后果"，俄乌双方都指责对方即将进行挑衅。

俄罗斯总统发言人德米特里-佩斯科夫告诉记者，"局势非常紧张，因为基辅政权采取颠覆行为的风险非常高。一个可能产生灾难性后果的颠覆行为"。

他补充说，"必须采取一切措施打击这种威胁"，并指责基辅已在"许多场合"表明其有能力"做好一切准备"。

英国《金融时报》7月5日援引西方和中国官员的话报道说，中国国家主席习近平在3月访问莫斯科期间，曾当面告诉俄罗斯总统弗拉基米尔-普京不要在乌克兰使用核武器。

该报说，俄罗斯官员和俄罗斯媒体曾暗中或公开威胁要对乌克兰及其西方伙伴使用核武器。

据基辅独立报说，在去年11月与美国总统拜登的会晤中，习近平同意拜登总统的观点，即"核战争永远不应该打，也不可能赢"，并强调他们反对在乌克兰使用或威胁使用核武器。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅