菲律宾海岸警卫队指责中国舰艇做“非常危险”动作

菲律宾/中国

菲律宾海岸警卫队周三指责中国巡逻艇试图在南中国海争议水域拦截两艘菲律宾船，称他们的动作“非常危险”。

菲律宾海岸警卫队的BRP Malapascua船（左）在第二托马斯环礁被编号5201的中国海岸警卫队阻挡后，进行了避让。2023年4月23日资料图片。

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法新社7月5日发自马尼拉的报道说，北京无视2016年国际法庭做出的有利于菲律宾司法裁决，主张用有几乎整个南中国海的主权，尽管菲律宾、越南和马来西亚也提出了竞争主张。

马尼拉抱怨说，菲律宾在这些有争议水域巡逻的船只经常受到中国海岸警卫队或中国海军舰艇的监视或阻拦。

据菲律宾海岸警卫队称，最近一次事件发生在6月30日的一次例行行动中，该行动是为了给一艘搁浅的破旧船只上的水手提供补给，以标记马尼拉的领土主张，地点在第二托马斯环礁（Second Thomas中国称仁爱礁）,距离菲律宾巴拉望岛约200公里，距离最近的中国领土海南岛超过一千公里。

当他们接近这个环礁时，执行护送任务的两艘菲律宾海岸警卫队的船只被两艘中国海岸警卫队的船只接近。

据杰伊-塔里拉（Jay Tarriela）少将告诉记者，其中一艘中国船靠近菲律宾巡逻舰马拉布里戈号（BRP Malabrigo）的船头约90米，迫使其指挥官减速以避免碰撞。

菲律宾海岸警卫队的西菲律宾海（马尼拉所称）的发言人据杰伊-塔里拉补充说，他们以危险的方式做出各种动作，在菲律宾海岸警卫队船只的船头横切，而这个距离是非常危险的，因为这可能导致撞船。

法新社说，中国驻马尼拉大使馆没有立即回应评论请求。

今年4月发生了一起类似的事件，当时一艘中国海岸警卫队的船只险些与菲律宾海岸警卫队的 "马拉帕斯夸（Malapascua）"号相撞，该船载有记者前往第二托马斯环礁。当时法新社的一个小组在附近的一艘船上，见证了这一事件。

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