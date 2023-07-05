FT：习近平曾警告普京不要在乌克兰使用核武器

俄乌/核武/中国

据《金融时报》今天周三报道，中国国家主席习近平曾当面警告俄罗斯总统普京不要在乌克兰使用核武器。

俄罗斯总统弗拉基米尔·普京和中国国家主席习近平在克里姆林宫2023 年 3 月 21 日。

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英国《金融时报》（FT）7月5日援引西方和中国官员的话报道说，中国国家主席习近平在3月访问莫斯科期间，亲自警告俄罗斯总统弗拉基米尔-普京不要在乌克兰使用核武器。

从那时起，中国官员私下里把劝说普京不要对乌克兰使用核武器的功劳归功于习近平。

据基辅独立报说，俄罗斯官员和俄罗斯媒体曾暗中或公开威胁要对乌克兰及其西方伙伴使用核武器。

北京已多次反对这种做法。在去年11月与美国总统拜登的会晤中，习近平同意拜登总统的观点，即"核战争永远不应该打，也不可能赢"，并强调他们反对在乌克兰使用或威胁使用核武器。

乌克兰情报部门警告说，俄罗斯计划破坏被占领的扎波罗热核电站。乌克兰国家安全和国防委员会主任奥列克西-达尼洛夫（Oleksii Danilov）说，任何针对核电站的恐怖袭击都将被视为使用核武器。

乌克兰军队在周二宣布，"类似于爆炸装置的物体"被"放置在该核电站3号和4号反应堆的外部屋顶上"，目的是在引爆时，"给人以来自乌克兰方面的轰炸的印象"。

俄乌双方都指责对方即将破坏这个核电站：克里姆林宫周三警告说，乌克兰可能在俄罗斯控制的乌克兰南部扎波罗热核电站做出"颠覆行为"，并造成"灾难性的后果"，。

前一天，乌克兰总统泽连斯基在一次电话交谈中向法国总统马克龙发出警告说，俄罗斯人正在这个核电站"准备进行危险的攻击"行动。

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